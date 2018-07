London Spitfire vence a primeira edição da Liga Overwatch

Google Plus

Este sábado (28) está marcado para sempre como o dia histórico em que o London Spitfire venceu o Philadelphia Fusion e se sagrou o primeiro time campeão da Liga Overwatch. Decisão do torneio ocorreu com a presença de mais de 20 mil pessoas no Barclays Center, em Nova York.

London Spitfire conquistou, além da vitória histórica, uma premiação de US$ 1 milhão. Joon-yeong “Profit” Park, da London Spitfire, foi eleito o jogador mais valioso das finais.

A Liga Overwatch chegou para ficar com a proposta de ser a primeira liga profissional de eSports verdadeiramente global, com 12 equipes de três continentes diferentes e jogadores que representam diversas nacionalidades.