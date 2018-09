R6: Team Fontt conquista mais uma etapa do Circuito Feminino

A Team Fontt conquistou pela segunda vez uma etapa do Circuito Feminino de Rainbow Six. Torneio ocorreu na Oi Game Arena, na Game XP, no Rio de Janeiro. Final ocorreu em um telão gigante ao vivo para os visitantes do evento e a Team Fontt encarou a BootKamp Gaming, a qual venceu por 2 a 0.

Team Fontt começou sua trajetória de sucesso nesta etapa do Circuito Feminino de R6 ao vencer a Sem ORG! por 7 a 5 na fase classificatória. Em seguida, as meninas da Fontt disputaram com Red DevilS e venceram por 7 e 6, garantindo assim sua vaga na final.

A grande final começou no mapa Litoral e a Team Fontt fez uma sequência incrível de round de 6 a 0, sem dar chance para a time BootKamp. Andrezza “bits” Fontenelle foi o grande destaque no mapa. Em seguida, os times jogaram no mapa Casa de Campo, onde a Team Fontt conseguiu manter o ritmo forte e abriu uma grande vantagem que a levou ao placar final de 6 a 2. E assim as jogadoras da Team Fontt conquistaram não só a vitória da competição, mas um bicampeonato.

Myllena “Myss” Almeida, Thainara “Thaii” Julio, Lara “Lara” Beatriz, Andrezza “bits” Fontenelle e Maria “russa” Clara compõem a line-up vitoriosa não só da Etapa da Game XP, mas também do torneio disputado em julho no Geek & Game Rio Festival (GGRF), no qual as meninas conquistaram o troféu ao superar a RevoltZ, por 2 a 0.

A Ubisoft está com um projeto de criar cada vez mais competições e proporcionar mais chances para que as atletas de R6 possam jogar torneios em formato presencial para um grande público.