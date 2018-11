Superliga ABCDE começou com um clássico disputado

A Superliga ABCDE já começou em grande estilo nessa sexta-feira (9) com um clássico das equipes do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL): CNB e-Sports Club e Vivo Keyd. O campeonato mudou um pouco, trocando o antigo formato Melhor de 2 por MD3.

Para a disputa, os Blumers reformularam sua equipe, mantendo apenas o jungler Yan “Yampi” Petermann e o ADC Pablo “pbO” Yuri, que levantou do banco em que ficou ao longo de 2018 devido a escalação autofill da CNB e reassumiu com maestria sua rota.

Os demais jogadores da nova lineup da CNB são novatos, mas provaram que têm potencial nas mãos de Gabriel “Loreviz” Loureiro, novo head coach da organização; Lucas “Beelzzy” Spínola, positional coach; e o ex-jogador Gabriel “Turtle” Peixoto, que assume a posição de strategic coach.

Já na Keyd, Gabriel “Revolta” Henud e Micael “micaO” Rodrigues precisaram se ausentar da equipe justamente no primeiro dia de confronto do torneio, pois estavam em Brasília, participando do GameCon. E isto permitiu que víssemos Luan “Jockster” Cardoso relembrar seus tempos de jungler, a qual não joga desde que entrou na INTZ, em 2014.

O segundo confronto da noite, ProGaming e Santos e-Sports foi interessante, pois o Peixe está despontando agora no cenário, vem do tier 3, mas com 3 ex-jogadores da PRG em sua line-up: Francisco “fNb” Braz, Emerson “BocaJR” Alencar e Matheus “Trigo” Trigo. À primeira vista, a presença destes jogadores no Rift parecia um trunfo para o Santos, mas na prática a situação foi diferente.

KEYD 2 - 1 CNB

No jogo 1, a CNB mostrou que, mesmo com novatos reunidos a pouco tempo, o time já tem uma sinergia interessante que vale ser observada. A Keyd jogou bem, teve uma fase de rotas eficaz, mas não foi o suficiente para embalar o jogo a seu favor. Jockster mostrou que é bom na selva e que é preciso tomar cuidado com seu pick de Nocturne. Mas os Blumers estavam atentos, observando cuidadosamente cada erro dos Guerreiros e punindo impiedosamente. O mid laner Eduardo “Aslan” Nunes conseguiu se destacar bem na partida, pois sempre que tomava pressão e era focado em lutas de equipe garantia que, se morresse, levaria pelo menos um junto. CNB venceu.

A Keyd mostrou no segundo jogo que ser um time composto por veteranos ajuda bastante. Os Guerreiros jogaram de forma exemplar, principalmente Jockster e seu Lee Sin, para mostrar que não dariam pontos fáceis para os Blumers. Keyd controlou bem o jogo desde os picks ao trazer o Sion no lado vermelho e criou uma bola de neve de abates que culminou em um Barão essencial para garantir sua vitória.

O jogo 3 iniciou muito favorável para a CNB, que foi dominante nos primeiros 20 minutos, criando uma grande diferença em ouro, abates e até torres. Porém, o cenário mudou e se tornou bem tenso quando a Keyd começou a vencer lutas de equipes. Demorou um pouquinho, um certo toma lá dá cá, mas a Keyd venceu a partida e a série.

PROGAMING 2 - 0 SANTOS

No jogo 1, PRG conquistou vários abates deste o começo, mas pode-se dizer que o Santo teve um early game melhor, pois os Caveiras não souberam aproveitar bem esses abates para angariar objetivos. O Peixe focou bastante em objetivos de início e aproveitou bem as rotações da PRG em busca de abates para levar torres com tranquilidade, mas a partir da metade do jogo o Santos passou a não conseguir ler direito as oportunidades e apenas a buscar apenas reagir aos adversários. A ProGaming passou a proteger o Lucas Felipe "Luskka" Rentechen e evitar engages do BocaJR. Com essa fórmula, foi vitória certa para a PRG, ainda mais com a aquisição do buff do Barão.

(Foto: Reprodução/Instagram @superligaabcde)

Na segunda partida, o Santos buscou muito mais jogadas e mostrou que tem potencial, mas a ProGaming tinha um Sion em sua composição e ele se mostrou essencial na partida. Após a conquista do buff do Barão, PRG se uniu na rota inferior e atropelou o Santos até a vitória.

A primeira semana continua nesse fim de semana:

Sábado (10/11)

Bulldozer x Falkol

IDM Gaming x Redemption

Domingo (11/11)

13h – INTZ x Operation Kino

16h – paiN Gaming x Team One