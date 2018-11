LoL: paiN e Keyd atropelam na Superliga ABCDE

Após uma sexta-feira com duas séries indo até o terceiro jogo, a Superliga ABCDE foi muito mais controlada nessa tarde de sábado (17), com jogos dominantes por parte da paiN Gaming e da Vivo Keyd, as duas séries MD3 terminaram 2 a 0, confirmando a ótima fase da paiN e a calma e experiência da Keyd.

PAIN GAMING 2 x 0 OPERATION KINO

No começo da tarde aconteceu o duelo entre paiN Gaming e Operation Kino, válido pelo Grupo B, que foi extremamente controlado por parte da paiN com jogos limpos e pouquíssimos erros.

No jogo 1, a paiN controlou muito bem o early game após pegar o First Blood nas mãos da LeBlanc do meio Tinows. Com sentinelas em toda a jungle da OPK e jogando impondo seu ritmo, o jogo acabou com a vitória da paiN em 27 minutos.

No segundo jogo, a paiN confiou novamente na LeBlanc de Tinows e na Sivir de Matsu, além do pick de Evelynn para o caçador Minerva, que é seu campeão característico. Em um jogo um pouco mais disputado que o primeiro, a paiN se impôs novamente sobre a OPK e, após boas lutas e um pickoff em cima do Malzahar de Chavoso, fechou a série. Tinows foi coroado o “King of the Match”, prêmio de MVP das séries da Superliga desse ano, concedido pelo patrocinador Burguer King, o meio da paiN terminou a série sem morrer uma única vez.

VIVO KEYD 2 x 0 PROGAMING

Na segunda série do dia, a Vivo Keyd enfrentou a ProGaming pelo Grupo A. Em um primeiro jogo um tanto confuso, a equipe da Keyd teve dificuldades no early game, chegando a ficar 2 mil de ouro atrás, mas após erros sucessivos da ProGaming incluindo um Barão de graça para o Exódia, a Keyd não teve dificuldades em fechar o jogo 1.

Já no segundo jogo, a Vivo Keyd conseguiu a vantagem desde o começo e a administrou muito bem, principalmente no controle de sentinelas e de objetivos, e após uma luta pelo Barão, a Keyd não teve complicações para marchar até o Nexus da ProGaming, fechando a série em 2 a 0. O meio Tockers, da Keyd, foi eleito o King of the Match.

Os próximos jogos da Superliga ABCDE serão amanhã (18), com os embates de:

CNB x Falkol – 13h

Santos x Bulldozer – 16h