Black Dragons e LSX se preparam para a disputa do Invitational

Foto: Arquivo Pessoal

O Invitational é o maior campeonato de Rainbow Six, nesse ano serão 16 times, sendo da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia, e tem a melhor premiação em dinheiro, além de ser um campeonato anual.

O Brasil tinha direito a duas vagas, sendo elas para o campeão da Pro League Regional na Season 3, que veio a ser a Black Dragons, e a outra vaga foi para o campeão das qualificatórias, a Lanchonete e Suqueria do Xande (LSX).

Conversamos com o player Fk, um dos destaques da LSX, sobre a expectativa de poder jogar um Invitational: "Quero sair de lá com a taça, vou treinar como nunca treinei antes e dar meu melhor nos jogos".

Fk, teve problemas para disputa do último Invitational, onde ele iria disputar o campeonato pelo XBox, mas alguns jogadores do time tiveram seus vistos negados. Quando perguntado se usou esse caso como motivação, ele afirmou: "com certeza, no último Invitational eu fui e fiquei só assistindo, isso me deixou muito triste na época mas se tornou inspiração para dar o máximo nessa classificatória, e dessa vez não só assistir mas também dar balinha".

Ele ainda conta como foi após a euforia da classificação: "o ano passado não tinha sido um ano com tantas vitórias, conseguir a vaga deu um certo alívio que ainda consigo estar ativo dentro de jogo, isso me deu uma certa confiança e a felicidade foi imensa pela vitória"

Já pelo lado da Black Dragons, que teve uma temporada brilhante, onde disputou 3 títulos e chegou a final em todos, e campeão em um deles. Conversamos com o Twisterman, coach da Black Dragons, sobre as chances da equipe para conquistar o título: "definitivamente, estamos dando nosso máximo para alcançar esse título do que é hoje o maior campeonato de Rainbow Six de todos os tempos! Acredito que além dos times brasileiros, os europeus também tem chance de levar esse título devido ao desempenho que vimos ao longo do ano passado."

O coach também comentou sobre a evolução dos times brasileiros nos campeonatos internacionais: "Eu acredito que cada vez mais os times brasileiros estão se aproximando desse tão sonhado título mundial, mas acredito que em alguns aspectos, apesar de tudo, falta a experiência e frieza para jogar uma partida tão importante como final e semi-final! Querendo ou não, os americanos e europeus tem um bom tempo de vantagem jogando finais mundiais de pro league no ano de 2016!".

Lembrando ainda que existem 4 times convidados pela Ubisoft e mais um time escolhido por votos populares, então, ainda há chance de mais times brasileiros disputarem o Invitational.