Brasileiro coldzera é escolhido o melhor jogador de CS:GO em 2017

Prêmio como melhor jogador da ESL Pro League Season 6 (Divulgação/HLTV.org)

Mais uma conquista pra o brasileiro Marcelo "coldzera" David. O jogador de Counter-Strike: Global Offensive. Depois de conquistar o The Game Awards, oscar dos jogos eletrônicos, na categoria de Melhor Jogador de e-sports de 2016 e levar o Prêmio eSports Brasil nas caterorias Melhor Atleta de CS:GO de 2017 e Melhor Atleta de eSports de 2017, agora ele voltou a ficar no topo do ranking da HLTV.org.

O maior portal de CS:GO do mundo premia anualmente os 20 melhores jogadores daquele ano, baseado nas estatísticas produzidas pelo próprio site. coldzera depois de ser o melhor de 2016, voltou a ser o melhor em 2017.

O ano do brasileiro da SK Gaming realmente foi fantástico. Apesar de não ter conquistado um título mundial como em 2016, sua equipe faturou sete títulos e ele foi o melhor em cinco.

HLTV.org

Na longa matéria feita pela HLTV.org, coldzera menciona a ELEAGUE Major Atlanta como o melhor momento do ano, mesmo não tendo conquistado o título. Naquele torneio, a SK jogou com o português Ricardo "fox" Pacheco jogou no lugar de João "felps" Vasconcellos por conta de regras da competição. Marcelo falou sobre o ânimo que o português trouxe para o time:

"Não ganhavámos um torneio a nove meses e ele era uma pessoa incrível que nos ajudou a lembrar quem éramos. Apesar de perder a semifinal, o "fox" nos deu a alegria de jogar CS de volta e lembrou a todos os jogadores da equipe o potencial que eles têm para ser os melhores do mundo. Para mim, 50% de todas as vitórias deste ano pertencem a ele por toda a ajuda que ele nos deu."

Ele também mencionou o pior momento da temporada de 2017, que foi a derrota no segundo mundial, a PGL Major Cracóvia:

"Foi para Astralis nas quartas-de-final do PGL Krakow Major. Vínhamos de três vitórias em três torneios, e eu queria ganhar o quarto em sequência, porque era uma promessa que fiz quando viajamos, que retornaríamos com os quatro troféus. Foi um torneio onde a equipe jogou bem nas fases do grupo, mas caímos bruscamente nos playoffs. Perder esse torneio me deixou muito chateado", comentou o jogador.

Por fim, ele falou sobre os planos para 2018:

"Tenho três objetivos para 2018, ganhar o máximo de torneios possíveis, ter a melhor equipe do mundo, e mais uma vez ser nomeado o melhor jogador do mundo. Quero ser uma lenda do CS:GO. Quero que as pessoas olhem para trás e reconheça quem eu fui depois que parar de jogar!", afirmou o player.

Assim ficou a classificação final dos 20 melhores jogadores de 2017, com a presença de mais tês brasileiros: Fernando "fer" Alvarenga, Gabriel "FalleN" Toledo e Ricardo "boltz" Prass.

1. Marcelo "coldzera" David

2. Nikola "NiKo" Kovač

3. Fernando "fer" Alvarenga

4. Håvard "rain" Nygaard

5. Nicolai "device" Reedtz

6. Gabriel "FalleN" Toledo

7. Kenny "kennyS" Schrub

8. Aleksandr "s1mple" Kostyliev

9. Ladislav "GuardiaN" Kovács

10. Peter "dupreeh" Rasmussen

11. Abay "Hobbit" Khasenov

12. Jonathan "EliGE" Jablonowski

13. Andreas "Xyp9x" Højsleth

14. Kristian "k0nfig" Wienecke

15. Markus "Kjaerbye" Kjærbye

16. Republic Tomáš "oskar" Šťastný

17. Dauren "AdreN" Kystaubayev

18. Ricardo "boltz" Prass

19. Olof "olofmeister" Kajbjer

20. Janusz "Snax" Pogorzelski