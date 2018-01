Keyd bate INTZ e Kabum vence CNB na estreia do CBLOL 2018

Jogador Gabriel "Revolta" Henud (Foto: Divulgação/Riot Games Brasil)

Primeiro split de 2018 do Campeonato de Brasileiro de League of Legends começou neste sábado (20) em grande estilo. Série trouxe disputa da nova equipe da INTZ contra seu dream team de 2016, o Exódia, composição que atua pela Keyd este ano. Em seguida, foi a vez do CNB quase totalmente reconfigurado enfrentar a Kabum recém saída do Circuito Desafiante.

Campeonato sofreu mudanças significativas neste split trazendo o sistema de escalada, além de uma fase de grupo que não permite empates, em um formato melhor de três (md3). Com a mudança, apenas o time vencedor da md3 leva 3 pontos, deixando o rival sem qualquer pontuação, diferente de como era feito no ano anterior.

INTZ 0 - 2 KEYD

Intrépidos começaram apanhando bastante no primeiro jogo ao tentar avançar, o que garantiu para seu adversário 7 abates nos primeiros 20 minutos de jogo. Exódia está novamente reunido e querendo mostrar que ainda têm sincronia. INTZ fez rotações para garantir torres e focou bastante em tentar pegar o barão, mas deu mole entregando os dragões para a Keyd, que mesmo com muitos abates não estava conseguindo avançar e se distanciar da INTZ.

Foto: Divulgação/Riot Games Brasil

Ao longo do jogo os Intrépidos foram ganhando confiança e terreno, porém não foi suficiente contra a experiência e sintonia de seus adversários. Keyd tinha meios melhores de iniciar lutas e isso foi o que fez a diferença para a vitória.

No segundo jogo a Keyd não deu chance para a INTZ. Time garantiu a vitória e acabou assim a série com uma vitória de 2 a 0 sobre a INTZ.

CNB 0 - 2 KABUM

CNB e Kabum começaram primeiro jogo de forma conservadora, bem calculista e tentando focar em objetivos. Evitando dar chance de abates para adversário. Quando acontecia uma luta entre os times ambos se mostravam detalhistas e tentando pegar o inimigo no erro em detalhes, mas no fim esses confrontos não geravam muitos abates e o jogo se mostrou muito equilibrado e bem tenso.

Foto: Divulgação/Riot Games Brasil

Na segunda partida, a Kabum foi muito mais dominante. A equipe sempre estava um passo à frente do CNB prevendo suas jogadas, o que permitiu que a diferença de ouro ficasse cada vez maior, tornando muito difícil para os Blumers se recuperarem. Kabum soube capitalizar bem sua vantagem e fez uma grande série contra o CNB.

Amanhã é dia de mais CBLOL. Às 13h é a vez da Pain enfrentar a Team One e logo depois é a vez do bom time da Red Canids Corinthians encarar a Progaming. As partidas serão transmitidas pela Twitch TV e pelo Youtube.