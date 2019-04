NAC Breda vence em casa e acaba com invencibilidade do Zwolle

Neste domingo (31), NAC Breda e Zwolle mediram forças no Rat Verlegh Stadion, em Breda, pela 4ª rodada da Eredivisie 2014/2015. Os donos da casa levaram a melhor, ao conquistar a vitória por 3 a 1, com gols de Perica, Falkenburg, de pênalti, e Hooi; Necid marcou para os visitantes. Com a derrota, o Zwolle perde a invencibilidade, enquanto o NAC comemora a primeira vitória.

Com o triunfo, o Breda chegou à 11ª colocação, somando 5 pontos no torneio. O Zwolle, por outro lado, caiu para a 3ª posição, estacionando nos 9 pontos conquistados nas rodadas anteriores

As equipes agora se preparam para difíceis confrontos. O time de Breda encara fora de casa o Dordrecht, que precisa de uma vitória depois de três jogos sem nenhum triunfo, já o de Zwolle recebe, dentro de seus domínios, o líder PSV Eindhoven, que está com 100% de aproveitamento.

NAC Breda joga melhor e sai com vantagem no intervalo

Desgastado pela partida do meio de semana pela Uefa Europa League contra o Sparta Praha, o Zwolle começou sem alguns titulares e mais apático na partida, o que favoreceu a equipe da casa. Com melhor condição física, o NAC criou mais.

Demonstrando bastante equilíbrio, o jogo só teve um bom lance após a metade da etapa inicial. Depois de bola levantada na área, a zaga visitante afastou mal, Perica pegou o rebote, bateu para o gol e viu Boer defender parcialmente. No rebote, Tighadouini teve novamente a chance de levar sua equipe a ficar em vantagem, mas, livre de marcação, mandou a bola no travessão.

Empurrado pela torcida, o time mandante continuou pressionando e criando as melhores oportunidades, sendo recompensado próximo ao fim do primeiro tempo. Aproveitando cobrança rápida de lateral, Boateng cruzou para a área, Tighadouini bateu em cima da defesa e a bola sobrou limpa para Perica, que bateu com força e marcou o primeiro tento. A equipe da casa controlou bem os ímpetos e foi para o vestiário com a vantagem.

Zwolle reage, mas NAC se impõe e vence a primeira no campeonato

Na volta do intervalo, Ron Jans gastou duas substituições, buscando mudar o ritmo de sua equipe no jogo e conseguiu. Logo no início do segundo tempo, a equipe saiu em um contra-ataque rápido, quando Nijland recebeu na entrada da área e deixou Necid na cara do goleiro, tendo o trabalho de tirar de ten Rouwelaar da jogada e empatar.

Depois do empate, os visitantes deram indícios de que viriam melhor, ao criar boas oportunidades. Em uma delas, quase vira em chute forte de Jesper Drost, mas não aproveitaram. As oportunidades perdidas, no entanto, fizeram falta à metade da etapa final, quando van Polen cometeu pênalti sobre Perica. Falkenburg bateu e recolocou os anfitriões em vantagem dentro de seus domínios.

Com o resultado negativo, a equipe celeste tentou atacar de qualquer forma, mas não levava perigo ao gol adversário. Com a defesa desmontada, o NAC viu a oportunidade de matar o jogo nos últimos minutos. Após bom passe de Sarpong, Hooi não a desperdiçou. Com o placar já definido, os minutos restantes não reservaram nada de importante aos torcedores presentes em Breda e a partida terminou com vitória da equipe da casa.