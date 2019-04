Pröpper faz dois, Holanda derrota Bulgária e respira nas Eliminatórias

Holanda e Bulgária entraram em campo, nesse domingo (3), em uma partida válida pela 8ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Européias para a Copa do Mundo de 2018. Jogando na Amsterdam Arena, a equipe da casa aproveitou a força da torcida e conseguiu uma importante vitória por 3 a 1, com dois gols de Pröpper e um de Robben; Kostadinov descontou para os búlgaros.

Com o resultado, a Holanda ainda não entra na zona de repescagem do grupo, já que a Suécia, segunda colocada, passou fácil por Belarus, vencendo por um sonoro 4 a 0 fora de casa, chegando aos 16 pontos. A Seleção Holandesa, por sua vez, passou a própria Bulgária e chegou à marca de 13 pontos, estando com chances de, pelo menos, tentar uma vaga na repescagem para chegar à Rússia no ano que vem.

Com o fim da data FIFA, a Holanda só voltará à campo no dia 7 de outubro, quando enfrentará Belarus fora de casa. A Bulgária, por sua vez, terá uma difícil partida contra a França jogando em seus domínios. Completando o grupo, Suécia enfrentará a já eliminada Luxemburgo em seu país.

Vindo de uma devastadora derrota para a França e em situação ruim na tabela de classificação, a Holanda começou a partida indo ao ataque e não precisou esperar muito tempo para balançar as redes pela primeira vez. Logo com sete minutos, Janssen fez uma boa tabela com Blind, que recebeu livre e cruzou rasteiro para Davy Pröpper, novo reforço do Brighton, apenas completar para o gol e abrir a contagem.

Pröpper foi o grande destaque da partida (Foto: Getty Images Sport/VI-Images)

Apesar do gol sofrido, a Bulgária não se acuou e chegou com perigo aos 16 minutos, quando Kostadinov cabeceou a bola na trave após um cruzamento de Strahil Popov. No decorrer da etapa, a equipe da casa teve a grande parte da posse de bola e tentava chegar ao gol adversário principalmente com jogadas pelos lados do campo, mas sem sucesso.

No segundo tempo, a Seleção Búlgara tentou assustar mais a equipe de Dick Advocaat, mas ainda sofria muita pressão da Holanda – que não conseguia transformar esse fator em chances claras de gols. Até que, aos 20 minutos, Promes fez uma boa jogada e, em um lance muito parecido com o do primeiro gol, achou Blind livre pelo lado esquerdo, que cruzou para Arjen Robben completar para o fundo das redes e dobrar a vantagem holandesa.

A alegria não durou muito tempo, já que, dois minutos depois, Ivelin Popov cobrou uma falta na direção de Georgi Kostadinov, que se esticou e deu uma casquinha na bola, que morreu no fundo da meta defendida por Cillessen. Com o gol, a Bulgária se animou e tentou atacar mais, mas sem sucesso. O ímpeto dos búlgaros parou quando, aos 35 minutos, Promes fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Pröpper, que cabeceou no canto de Iliev para marcar o seu segundo gol e decretar a vitória da Holanda.