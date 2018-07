Jogo Bélgica x Japão AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o duelo entre Bélgica e Japão válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

"Estão todos prontos, exceto Januzaj. Nada sério, mas vamos ver hoje. Esperamos que todos estejam prontos. O grupo está em ótimo momento, mental e fisicamente. Estão desesperados para entrar em campo. Quando se cria essa mentalidade competitiva, é assim" – afirmou.

O técnico Roberto Martínez disse sobre como a sua equipe está bem fisicamente para a partida, e com a volta de Lukaku o ataque volta a recobrar suas estrelas que eram consideradas como dúvida

"A próxima partida é sempre a mais difícil. Não podemos olhar qual parte da tabela é mais fácil. Lembramos como foi contra País de Gales há dois anos. Temos confiança em nós mesmos. Mais importante do que quem enfrentaremos, é nossa preparação para ganhar".

Mesmo sabendo que vencendo o Japão, pode enfrentar equipes como o Brasil, disse que isso não é problema e lembra retrospecto da Eurocopa contra o País de Gales.

"Prefiro enfrentar o Japão do que a Colômbia, mesmo que seja um jogo difícil" disse o goleiro.

Com o favoritismo ressaltado por seu jogadores, o goleiro Courtois disse que prefere enfrentar o Japão do que a Colômbia.

Bélgica volta com todos os titulares para o confronto contra o Japão Após terem enfrentado a Inglaterra com o time todo reserva, a Bélgica volta com força total para seu confronto contra o Japão para as oitavas de final.

"Estivemos nas oitavas duas vezes no passado. Mas acho que desta vez é diferente. Acho que ainda não estamos exaustos e podemos criar novas oportunidades. Juntos, queremos criar algo amanhã", comentou.

O Japão já passou por oitavas de final nas Copas de 2002 e 2010, e foi eliminado por Turquia e Paraguai respectivamente. Mas o Akira Nishino fala sobre como essa vez é diferente para sua seleção e que no momento seu positivismo está inabalável.

"Temos os 16 melhores da Copa agora, e estamos entre eles já. São muitos desafios nessas oitavas e precisamos nos desafiar. A Bélgica tem um time formidável. Tem um dos três melhores times do mundo. Analisamos tudo deles. São muitas grandes estrelas de times europeus. A Bélgica é provavelmente melhor e tem muitos trunfos, mas tenho certeza de que eles têm falhas, e eu gostaria de aproveitá-las", disse o treinador.

Mas, o técnico Akira Nishino fala sobre o grande o desafio que tem pela frente, elogiando a seleção belga, mas sente que a vaga ainda pode estar em aberto por ter observado falhas em seu adversário mesmo tendo saído da fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Técnico do Japão frisa qualidades da Bélgica, mas ainda sonha com vaga nas quartas Depois de uma campanha apática na fase de grupos, o Japão deu sorte e conquistou sua vaga nas oitavas de final.

O Japão sabe da força dos belgas no ataque, mas destaca que seu time passa por um de seus melhores momentos. Mesmo tendo uma atuação não muito boa na fase de grupos, os japoneses acreditam que uma classificação ainda é possível

A Bélgica teve o melhor desempenho da fase de grupos, e o Japão conseguiu sua vaga somente por ter superado o Senegal na questão disciplinar em cartões amarelos,com isso o favoritismo está do lado dos belgas, e até os seus jogares ressaltam isso.

Em um jogo com o favoritismo declarado, a Bélgica espera repetir seu feito da fase de grupos, onde saiu com a melhor campanha do Mundial. Já o Japão conta com o seus jogares para continuarem na busca de uma vaga nas quartas.

Bélgica e Japão se enfrentam nesta segunda feira (02) as 15h, para a disputa das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia.