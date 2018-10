PSV vence BATE Borisov de virada e fica perto da fase de grupos da Champions League

Nesta terça-feira (21), a partida da fase eliminatória para a Uefa Champions League entre BATE Borisov e PSV, realizada na Arena Borisov, reservou muitas emoções para os torcedores que estavam presentes.

Após os mandantes abrirem o placar logo aos nove minutos, o time holandês conseguiu a virada, tomou um ssusto depois do time da Bielorrússia empatar no final da partida, mas um minuto depois fechou o placar em 3 a 2.

O bom início dos mandantes assustou o PSV. Logo no início da partida, os Auri-azuis marcaram um gol, porém em posição irregular. O BATE continuou pressionando, e dois depois, aos nove minutos, abriram o placar com o Tuominen em um cruzamento de Filipovic.

Apesar do placar desfavorável, o PSV não se abalou e foi para cima em busca do empate. Aos 34 minutos, o zagueiro Milunovic colocou a mão na bola e o árbitro marcou a penalidade máxima. Gastón Pereiro foi para a cobrança, bateu firme no canto esquerdo do goleiro Shcherbitski, e empatou para os visitantes.

Na volta do intervalo, o time holandês continuou pressionando e mantendo os domínios da partida, mas não conseguia balançar as redes. Então, em uma jogada feita por Lozano, o mexicano chutou colocado no canto do goleiro para marcar um golaço e virar a partida aos 60 minutos.

Em um momento que o jogo estava controlado, o goleiro Zoet protagonizou uma falha. Depois da bola espirrar na pequena área, o guarda redes espalmou uma bola que deveria ser encaixada, dando chances para Alexsandr Hleb chutar de primeira e colocar a igualdade de novo no marcador.

Quando tudo parecia estar encaminhado para um empate, e diante da euforia dos bielorrussos, o PSV surpreendeu os donos da casa. No minuto seguinte ao gol, Angeliño fez uma boa jogada pelo lado esquerdo do campo e cruzou para o atacante que havia entrado na segunda etapa, Donyell Malen, sacramentar a vitória dos Boerens. 3 a 2 PSV.

O jogo decisivo acontece na quarta-feira (29) às 16h (horário de Brasília), quando o PSV recebe o BATE Borisov no Philips Stadion. Enquanto o time holandês joga por um empate para se classificar, o time Bielorusso precisa vencer a partida por no mínimo um gol de diferença para levar a partida para a prorrogação.