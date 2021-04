Bebeto comenta treinos intensos no Tondela para evoluir no Campeonato Português

Em ótima fase vestindo a camisa do Tondela nesta temporada, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, destacou o crescimento que teve na equipe neste ano. Segundo o jogador, que vestiu a camisa do Marítimo recentemente, a meta é continuar evoluindo no país europeu.

“Estou trabalhando muito para continuar crescendo e melhorando meus números com a camisa do Tondela, que é um grande clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui”, disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe é evoluir nos próximos jogos.

"Vamos continuar trabalhando forte para crescermos na tabela e para fazermos uma grande Liga neste ano. O grupo está muito focado nisso”, falou.