Neste domingo (25), o Benfica se manteve no topo do Campeonato Português 2023/24, ao vencer o Portimonense de goleada por 4 a 0, em confronto válido pela 23ª rodada, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Com o resultado, os Encarnados assumiram a liderança da Primeira Liga nos 58 pontos somados, incluindo 18 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, o Benfica também abriu dois pontos de vantagem sobre o arquirrival Sporting, que ficou apenas no empate contra o Rio Ave por 3 a 3 no último fim de semana.

No entanto, os comandados de Roger Schmidt chegaram a marca de 22 jogos seguidos sem derrota pelo Campeonato Português e se mantém firmes em busca do bicampeonato nacional de forma consecutiva.

Em contrapartida, a última derrota do Benfica, foi justamente para o Boavista, pela abertura da primeira rodada da Primeira Liga por 3 a 2, no dia 14 de agosto do ano passado.

Antes do duelo contra o Portimonense, os Encarnados empataram sem gols contra o Toulouse no jogo de volta dos playoffs da Europa League e se garantiram na próxima fase da competição continental, após vencerem o jogo de ida por 2 a 1, com dois gols de Ángel Di María.

Pelo torneio da UEFA, o Benfica terá pela frente o Rangers, da Escócia nas oitavas de final, com datas marcadas para os dias 7 e 14 de março, incluindo jogos de ida e volta.

Benfica busca se firmar na liderança do Campeonato Português na próxima rodada

Para manter o embalo nos últimos jogos, o Benfica retorna a campo no próximo domingo (3) e dessa vez para enfrentar o Porto fora de casa, em clássico realizado pela 24ª rodada do Campeonato Português, às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão.

Entretanto, o time comandado pelo técnico Roger Schmidt precisa torcer para um empate ou derrota do arquirrival Sporting, que ainda entra em campo nesta rodada contra o Farense no fim de semana.

Diante do Porto, o Benfica deve entrar com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição no clássico do próximo domingo.

Do outro lado, os Encarnados não vão poder contar com o lateral-esquerdo Juan Bernat, que ainda se recupera de uma pubalgia desde o início de novembro e segue sem previsão de retorno aos gramados.