Destaque do Santa Clara, Gabriel projeta temporada em Portugal: "Minha expectativa é contribuir da melhor forma possível"

Gabriel Silva é mais um dos brasileiros que fazem sucesso no futebol português. Meio-campista do Santa Clara, o jogador foi peça importante da equipe vice-líder da segunda divisão do Campeonato Português.

Com mais de 10 atletas nascidos no Brasil no elenco do Santa Clara, o meio-campista revelado pelo Palmeiras comentou sobre a importância de ter vários jogadores brasileiros para sua adaptação ao futebol de Portugal.

"Claro que ter mais brasileiros é um ponto positivo, mas todos os meus companheiros de time facilitaram minha adaptação. Uns já estavam aqui na época passada, o que tornou mais fácil ainda. Acredito que aqui não tenha amigos mais próximos, todos somos amigos e estamos focados no objetivo que é fazer o Santa Clara voltar para a primeira divisão", disse Gabriel.

Com 35 jogos, cinco gols e duas assistências na temporada 2023/24, Gabriel também comentou sobre suas expectativas para a próxima temporada com a equipe portuguesa.

"Minha expectativa para essa temporada é contribuir da melhor forma possível dentro e fora de campo, seja com mais gols, assistências e o que mais for possível dentro do que o Mister determinar. A equipe começou muito bem a temporada, estamos próximos do fim do primeiro turno. Acredito que todos pensamos em continuar trabalhando firme para manter esse nível", analisou.

Autor de gol importantissímo para o Santa Clara diante do Nacional, que garantiu ponto valioso para a equipe, Gabriel passou a ter mais confiança após o tento: "Com certeza (passei a ter mais confiança), é sempre bom contribuir com a equipe e fazer o que o Mister orienta".

Com Gabriel Silva como um dos destaques da equipe, o Santa Clara ocupa a segunda colocação da Liga Portugal 2. A equipe conta com o sucesso do meio-campista brasileiro para alcançar um acesso histórico a elite do futebol português.