Nesta quinta-feira (14), o Benfica entra em campo novamente para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Rangers, pelo duelo de volta das oitavas de final da Europa League, às 14h45 (horário de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasgow.

Para se classificar às quartas de final do torneio da UEFA, os Encarnados precisam apenas de uma vitória simples, após ficar no empate no jogo de ida por 2 a 2, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Por outro lado, em caso de nova igualdade pelo mesmo placar, a decisão será definida na prorrogação ou na disputa de pênaltis, se o resultado persistir até o apito final, sem nenhum vencedor.

Dessa forma, o Benfica também pretende surpreender os escoceses fora de casa para ficar com a vaga direta na próxima fase da Europa League.

No entanto, os Encarnados chegam para o duelo contra o Rangers apresentando um desempenho de altos e baixos em seus últimos cinco jogos, incluindo duas vitórias, duas derrotas e um empate, somando todas as competições.

Pela Europa League, o Benfica se classificou para a segunda fase, após ser eliminado na fase de grupos da Champions League e terminou na terceira colocação, com apenas quatro pontos.

No total, os Encarnados conquistaram uma vitória, um empate e quatro derrotas, além de sete gols marcados e 11 gols sofridos pelo Grupo D da principal competição de clubes da UEFA.

Durante os playoffs da Europa League, o Benfica não decepecionou e garantiu nas oitavas de final do torneio continental, ao despachar o Toulouse, após vencer os franceses no jogo de ida por 2 a 1 e ficar no empate sem gols na volta.

Na tabela de classificação do Campeonato Português, os Encarnados aparecem na vice-liderança com 61 pontos somados e um a menos que o arquirrival Sporting, que lidera a competição com 62.

Benfica aposta nos gols de Di María para avançar às quartas de final da Europa League

Diante do Rangers, o técnico Roger Schmidt aposta muito na boa fase do atacante argentino Ángel Di María, que é o artilheiro do time português na Europa League com três gols marcados em três partidas.

Em contrapartida, o Benfica terá que lidar com o desfalque do lateral-esquerdo Juan Bernat, que ainda se recuperar de uma pubalgia e segue sem previsão de retorno aos gramados.

Provável escalação do Benfica

Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; João Neves e Florentino; David Neres, Rafa Silva e Di María; Marcos Leonardo.