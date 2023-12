Benfica pode assumir a liderança da Primeira Liga nesta rodada

Após ficar no empate sem gols contra o Moreirense, o Benfica retorna a campo para mais um desafio no Campeonato Português e dessa vez para enfrentar o Farense nesta sexta-feira (8), pela abertura da 13ª rodada, às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz.

Na tabela de classificação da Primeira Liga, os Encarnados aparecem na segunda colocação com 29 pontos. No entanto, as Águias também segue na caça do lider Sporting que tem um ponto a mais.

Dessa forma, o Benfica também pode assumir a liderança do Campeonato Português, em caso de vitória sobre o Farense na rodada.

Para conseguir esse objetivo, os Encarnados precisam torcer por tropeços dos arquirrivais Sporting e Porto, que só entram em campo apenas no fim de semana.

Atuando como mandante, o time comandado pelo técnico Roger Schmidt também não sabe o que é perder há cinco jogos na Primeira Liga. Durante esse período, as Águias conquistaram quatro vitórias e apenas um empate.

Em contrapartida, a única derrota do Benfica no Campeonato Português foi justamente para o Boavista fora de casa por 3 a 2, pela abertura da primeira rodada. Desde então, os Encarnados nunca mais foram derrotados na competição e seguem vivos na luta pelo bicampeonato.

Além disso, o Benfica também possui um dos melhores ataques da Primeira Liga com 23 gols marcados e só ficando somente atrás de Sporting e Braga, que lideram esse quesito.

Benfica terá apenas três desfalques para enfrentar o Farense

Para essa partida, o técnico Roger Schmidt terá que lidar com apenas três desfalques e tratam-se dos laterais Alexander Bah e Juan Bernat e do atacante David Neres, que estão no departamento médico se recuperando de lesões e seguem sem previsão de retormo aos gramados.

Por outro lado, o Benfica deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição no confronto desta sexta-feira pelo Campeonato Português.

Diante do Farense, os Encarnados apostam muito na boa fase do atacante Ángel Di María, que é o artilheiro do time na temporada, com sete gols marcados em 17 jogos.