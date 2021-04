Jean Cléber mira sequência positiva no Marítimo durante último trimestre da temporada

Um dos principais nomes do Marítimo, o volante Jean Cléber, ex-CSA, Ceará e Cruzeiro, destacou o desejo de melhorar seus números em campo no futebol europeu. Segundo o atleta, seu trabalho tem sido intenso nas últimas semanas.

“Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar meus números no clube e no futebol europeu. Tenho me empenhado para que esse fim de temporada seja de grandes jogos para mim individualmente. Essas últimas semanas têm sido de muito trabalho", disse.

Ainda de acordo com o atleta, a meta é fazer uma reta final de época de alto nível.

“Minha meta e meu compromisso é continuar ajudando o clube dentro e fora de campo até o fim do meu contrato. Estou muito focado nisso”, falou.