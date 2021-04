Julian Lopetegui valoriza desempenho do Sevilla mesmo com eliminação na Champions League

O Sevilla deu adeus à Champions na temporada 2020/21 ao empatar nesta terça-feira (9) contra o Borussia Dortumund fora de casa por 2 a 2. Como havia perdido em casa por 3 a 2, a igualdade na Alemanha acabou eliminando o time espanhol. Haaland marcou duas vezes para os aurinegros enquanto En Nesery foi às redes duas vezes em favor do Sevilla.

Após o jogo, o técnico do Sevilla, Julian Lopetegui analisou o confronto: "Tivemos ocasiões de passar e merecíamos, com um grande jogo ofensivo e defensivo e com muito coração. Pena é não ter conquistado. Fomos superiores em três das quatro partes da eliminatória."

Lopetegui não escondeu a frustração mas se mostrou orgulhoso de seus jogadores: "Estamos tristes e decepcionados porque queríamos dar essa alegria aos fãs, mas ficamos com o caráter, orgulho e futebol demonstrado hoje." completou.

Classificação e próximos compromissos

Quarto colocado em La Liga com 48 pontos, o Sevilla volta a campo no próximo domingo (14), às 17h, no clássico contra o Bétis.