Áustria surpreende e vence Croácia na Nations League

Pelo grupo 1 da Nations League, a Áustria venceu a Croácia por 3 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira (3). A partida marcou a estreia de Ralf Rangnick no comando da seleção austríaca. Os gols do visitante foram marcados por Arnautović, Gregoritsch e Sabitzer.

Domínio croata e eficiência austríaca

O início de jogo foi de estudo entre as duas equipes. Vice-campeã do mundo em 2018, a equipe da casa tinha mais posse de bola e tentava agredir mais o adversário. Já a Áustria, se defendia bem e saía em velocidade nos contra-ataques.

A primeira boa chance foi da Croácia. Aos 18 , Brekalo recebe passe de Brozović e avança livremente pela esquerda. Atacante cruza e Pašalić cabeceia para fora. Passou perto. A equipe austríaca respondeu logo em seguida. Weimann avança com espaço pela direita, faz o corte, entra na área e bate colocado. A bola passa perto e assusta os croatas.

Com Modric no banco de reservas, as principais jogadas da Croácia saíam dos pés de Brozovic e Kovacic. Eles até que tentaram, mas não tiveram sucesso nas finalizações. No outro lado, Arnautovic teve a primeira oportunidade aos 35 minutos. Após falha de Sosa, ele entra na área, chuta e erra o alvo

Aos 40, o camisa 7 recupera bola na intermediária, avança com liberdade, abre espaço e finaliza rasteiro da meia-lua. A bola vai no canto esquerdo de Ivušić, que não consegue fazer a defesa. Austríacos na frente!

Segundo tempo e controle da Áustria

No segundo, o técnico Ralf Rangnick promoveu mudanças na equipe com o intuito de manter a intensidade apresentada nos primeiros 45 minutos.

E deu certo. Logo aos oitto minutos, Wöber recebe de Trimmel na esquerda, passa pela marcação e cruza rasteiro. Gregoritsch bate de primeira e amplia a vantagem austríaca no jogo.

E não deu tempo nem para pensar na reação croata. Aos 11, Sabitzer recebe passe de Wöber e arrisca de fora da área. Chute vai no canto direito de Ivušić, sem chances de defesa ao goleiro croata.

Com o placar totalmente em desvantagem, o técnico croata Zlatko Dalić decidiu colocar Luka Modric na partida. O camisa 10 não entrou bem e pouco contribuiu com a sua seleção.

Com o placar confortável, a Áustria controlou bem o jogo até o apito final e conquistou a sua primeira vitória na história do futebol diante da Croácia.

Como ficou

Áustria e Dinamarca ganharam seus jogos fora de casa. Com maior saldo de gols, os austríacos lideram com 3 pontos, Dinamarca vem em seguida com a mesma pontuação. França e Croácia, finalistas da última Copa do Mundo, estão com zero.