América-MG vence Democrata GV e segue com a melhor campanha do Mineiro

Em jogo equilibrado na noite desse sábado (11), o América-MG venceu o Democrata GV, por 2 a 1 e segue líder disparado do grupo B, agora com 13 pontos. Em noite mágica do aniversariante Matheusinho, o meia deu assistência para o primeiro gol do coelho, marcado por Felipe Azevedo, e marcou o segundo gol americano. O Democrata GV descontou com Luiz Fernando.

Após empate no último jogo, contra o Athletic, o América-MG volta a vencer e segue 100% no Campeonato Mineiro. Já o time de Governador Valadares, soma sua primeira derrota no estadual, estacionando na 2º colocação do Grupo C, com 6 pontos.

A partida equilibrada, foi marcada pelo bom desempenho das equipes em cada etapa. No primeiro tempo o América-MG, com maior posse de bola, aproveitou os espaços em contra-ataques e criou mais chances de gols. Aos 8 minutos, Matheusinho recebe livre na direita e encontra um belo cruzamento para Felipe Azevedo abrir o placar.

O tempo passou e o Coelho continuou em cima do adversário, querendo o segundo gol. Aos 29, em bela troca de passes, Benítez encontra mais uma vez Matheusinho livre dentro da área, que com um toque, encobriu o goleiro pra ampliar o placar.

Logo após o segundo gol, o Democrata GV foi obrigado a sair para o jogo e aos 34 minutos, após jogada de Brandão, Danilo Avelar bloqueia com o braço o chute do atacante dentro da área. Pênalti para os visitantes. Na cobrança, o camisa 9 se atrapalha e bate bisonhamente para longe do gol de Cavichioli.

Na segunda etapa, o técnico Paulo Schardong promoveu algumas modificações na equipe, com a entrada de Luan e Mendonça, além de Luiz Fernando que entra no lugar de Bruninho, lesionado. Com as mudanças, a Pantera cresceu na partida e encurralou o time americano no campo de defesa.

Aos nove, em jogada de contra-ataque, Luiz Fernando bate cruzado e Cavichioli faz grande defesa. Logo após, aos 16, momento em que os visitantes pressionavam no ataque, Luiz Fernando novamente pela direita acerta uma bomba que desvia na zaga e entra, sem chances para o goleiro.

Com apenas um gol de vantagem, o time americano parecia cansado e pouco produzia no ataque. Já o Democrata GV criava muitas chances em busca do gol de empate. Aos 39, Lima acerta um belo cruzamento para Brandão cabecear na rede pelo lado de fora. No fim, o time americano conseguiu segurar a vitória, interrompendo a sequência invicta do adversário.

Próximos Compromissos

O América-MG agora terá a semana livre para se preparar para o confronto contra o Ipatinga, na sexta-feira (17), às 21h30, no estádio Ipatingão. Já o Democrata GV recebe o Pouso Alegre, na próxima segunda-feira (20), no estádio Mamudão, em Governador Valadares.