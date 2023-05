Dzeko comemora vitória da Inter na Champions: “Estivemos concentrados do primeiro ao último minuto”

O bósnio Edin Dzeko foi um dos protagonistas no Derby entre o Milan e a Inter de Milão. O centroavante marcou o primeiro gol da vitória de 2 a 0 dos Nerazzurri contra os Rossoneri, nesta quarta-feira (10), no jogo de ida de semifinal da Champions League.

O jogo marcou um momento especial para Dzeko de 37 anos. Além da vitória sobre o rival, o bósnio alcançou a marca de 400 gols na carreira. Tirando a Inter, ele acumula passagens por Roma, Manchester City e Wolfsburg.

Ele é também o segundo jogador mais velho a marcar num mata-mata de Champions League. Após a partida, o jogador falou sobre a escolha do técnico Simone Inzaghi, que o escalou de titular no lugar do belga Lukaku.

"Dou muito (em campo) não só os gols. Embora saiba que quando não te colocam de titular é sobre isso (gols), que falamos. Quantos anos eu tenho? Tenho 37 anos (começou a sorrir), mas me sinto bem e esse é o importante. Me senti revigorado porque descansei por três dias. Não é sempre que jogamos um derby nas semifinais (Champions) e estivemos todos concentrados do primeiro ao último minuto e valeu a pena”, disse Dzeko.

Renova ou não?

Edin também falou sobre a sua situação contratual com o clube, já que falta menos de um mês para o fim do atual vínculo. Mas, na resposta, o centroavante se esquivou do assunto, dando uma resposta curta.

"Quando vou renovar? Não sei, pergunte ao clube”, finalizou.