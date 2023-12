West Ham pode terminar em primeiro lugar do grupo A da Europa League

Após ser goleado para o Fulham por 5 a 0 no último domingo pela Premier League, o West Ham agora vai em busca de recuperação na Europa League diante do Freiburg em casa nesta quinta-feira (14), em confronto direto pela última rodada da fase de grupos, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.

Na tabela de classificação do grupo A, os Hammers aparecem na liderança com 12 pontos somados, incluindo quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco jogos disputados.

Dessa forma, o West Ham também pode se garantir de vez em primeiro lugar na chave, em caso de vitória sobre o Freiburg ainda nesta rodada.

No entanto, o time comandado pelo técnico David Moyes precisa do resultado em casa contra os alemães, para se classificar como cabeça de chave nas oitavas de final da Europa League.

Por outro lado, caso que o West Ham seja derrotado para o Freiburg, os ingleses terão que disputar os playoffs da próxima fase contra o terceiro colocado da fase de grupos da Champions League.

Atuando em seus domínios, os Irons também buscam manter os 100% de aproveitamento em casa pela Europa League, com duas vitórias em dois jogos disputados até o momento.

Enquanto no Campeonato Inglês, o West Ham se mantém na nona colocação com 24 pontos conquistados e cada vez mais longe de uma vaga para as competições europeias da próxima temporada.

West Ham terá apenas dois desfalques contra o Freiburg na Europa League

Para essa partida, o técnico David Moyes terá que lidar com apenas dois desfalques para enfrentar o Freiburg e tratam-se do goleiro Alphonse Areola e do atacante Michail Antonio, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o West Ham deverá entrar em campo com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição nesta quinta-feira.

Entre eles, está o meio-campista Lucas Paquetá, que é um dos principais destaques dos Hammers nesta atual temporada, com cinco gols marcados em 21 jogos disputados.