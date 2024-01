Juventus pode alcançar marca de 15 jogos de invencibilidade na Serie A

lenco pEm grande fase nesta atual temporada, a Juventus retorna a campo novamente pelo Campeonato Italiano e dessa vez para enfrentar o Sasssuolo nesta terça-feira (16), pelo encerramento da 20ª rodada da competição nacional, às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Velha Senhora aparece na vice-liderança com 46 pontos conquistados, incluindo 14 vitórias, quatro derrotas e apenas uma derrota.

Dessa forma, a Juventus também pode alcançar a marca de 15 jogos de invencibilidade nesta terça-feira pelo Campeonato Italiano. Durante esse período, os comandados de Massimiliano Allegri obtiveram 11 triunfos e apenas três igualdades.

No entanto, a última derrota do clube bianconero no Calcio, foi justamente para o próprio Sassuolo por 4 a 2, através da quinta rodada. A partir daí, a Velha Senhora nunca mais perdeu na competição e segue firme em busca do seu 37º título, que não vem desde a temporada 2019/20.

Dessa forma, a Juventus segue firme na caça da atual líder do Calcio, a Internazionale, que venceu o Monza de goleada por 5 a 1 fora de casa, no último fim de semana.

Neste momento, apenas cinco pontos separam os arquirrivais na tabela de classificação do Campeonato Italiano. Porém, essa diferença pode ser encurtada ainda nesta terça-feira (16), caso que a Juventus vença o Sassuolo na rodada.

Pela Copa da Itália, a Velha Senhora despachou a Salernitana e o Frosinone e agora terá pela frente a Lazio nas semifinais, com datas marcadas para os dias 3 e 24 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Juventus terá vários problemas para enfrentar o Sassuolo pelo Campeonato Italiano

Para essa partida, o técnico Massimiliano Allegri terá que prescindir de alguns jogadores, como nos casos do lateral-direito Mattia De Sciglio e do atacante Moise Kean, que estão machucados e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, a Juventus também não vai poder contar com Weston McKennie e Federico Gatti, que estão suspensos pelo número de cartões amarelos e não enfrentam o Sassuolo nesta terça-feira.

Por outro lado, os meio-campistas Paul Pogba e Nicolò Fagioli, seguem afastados do elenco principal por antidoping e envolvimento em apostas esportivas, respectivamente.