Internazionale aposta em artilharia pesada para se manter no topo da Serie A

Em grande fase nesta atual temporada, a Internazionale terá mais um desafio para se manter na liderança do Campeonato Italiano e dessa vez para enfrentar a Udinese neste sábado (9), através da 15ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, os nerazzurris seguem firmes na primeira colocação com 35 pontos somados e também busca se firmar de vez no topo do Scudetto, em caso de vitória neste fim de semana.

Para essa partida, a Internazionale aposta muito na boa fase do atacante Lautaro Martínez e do meia Hakan Çalhanoğlu, que são os artilheiros máximos da equipe no Campeonato Italiano, com 19 gols cada.

Além deles, o técnico Simone Inzaghi ainda conta com o centroavante Marcus Thuram, que é o outro grande nome de destaque nos nerazzurris nesta atual temporada, após a saída do belga Romelu Lukaku para a Roma na última janela de transferências do verão europeu.

Nesta atual edição do Campeonato Italiano, a Internazionale possui o melhor ataque mais positivo com 33 gols anotados e sendo o time que mais balançou as redes em todos as partidas disputadas até o momento.

No entanto, os nerazzuris também buscam ampliar ainda mais esse recorde nesta rodada, caso que faça gols contra a Udinese neste fim de semana.

Antes de entrar em campo pelo Campeonato Italiano, a Inter terá pela frente o Real Sociedad nesta terça-feira (12), em confronto direto pela liderança do Grupo D da Champions League, às 17h, dentro de seus domínios.

Internazionale terá que lidar com apenas três desfalques contra a Udinese neste sábado

Diante da Udinese, o técnico Simone Inzaghi terá que prescindir de três jogadores e tratam-se de Stefan de Vrij, Benjamin Pavard e Denzel Dumfries, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, os nerazzurris não sabem se vão poder contar com o zagueiro Alessandro Bastoni, que se recupera de uma lesão na panturillha direta e ainda é dúvida para o confronto deste fim de semana.

Em contrapartida, a Internazionale deverá escalar o lateral-direito Matteo Darmian e o meio-campista Juan Cuadrado entre os titulares contra a Udinese pelo Campeonato Italiano.