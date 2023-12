Juventus tenta manter o embalo para assumir a ponta da Lega Serie A

Para se manter no topo do Campeonato Italiano, a Juventus entra em campo novamente e o próximo desafio será contra o Genoa nesta sexta-feira (15), pela abertura da 16ª rodada, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Velha Senhora aparece na vice-liderança com 36 pontos conquistados e também buscam a vitória para assumir a primeira colocação do Scudetto neste fim de semana.

Dessa forma, a Juventus terá que torcer por uma derrota da Inter de Milão, que lidera a competição e só retorna a campo neste fim de semana contra a Lazio fora de casa, às 16h45, no Estádio Olímpico de Roma.

Além disso, o time comandado pelo técnico Massimiliano Allegri também busca manter o mesmo embalo dos últimos jogos disputados pela Lega Serie A.

Diante do Genoa, a Juventus também não sabe o que é perder no Campeonato Italiano há 10 partidas, incluindo oito vitórias e apenas dois empates.

Em contrapartida, o último revés da Velha Senhora foi justamente para o Sassuolo por 4 a 2, através da quinta rodada e desde então o time bianconero nunca mais perdeu na Lega Serie A e segue vivo em busca do título do Scudetto.

Pelo Campeonato Italiano, a Juventus também busca se classificar para a fase de grupos da Champions League em 2024, após ser punida pela UEFA por irregularidades fiscais durante a última temporada.

Juventus terá apenas uma baixa para enfrentar o Genoa nesta sexta-feira pelo Campeonato Italiano

Para essa partida, a Juventus terá que lidar com apenas uma ausência e trata-se do lateral-direito Mattia De Sciglio, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado no joelho direito e só retorna aos gramados apenas no ano que vem.

Além dele, a Velha Senhora também não vai poder contar com os meio-campistas Paul Pogba e Nicolò Fagioli, suspensos por antidoping e envolvimento em apostas esportivas, respectivamente.

Por outro lado, o técnico Massimiliano Allegri deverá escalar a Juventus com força máxima e também com a maioria de seus titulares à disposição nesta sexta-feira contra o Genoa pelo Campeonato Italiano.