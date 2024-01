Bayern de Munique busca abrir o segundo turno da Bundesliga com vitória

Embalado por três vitórias consecutivas nos últimos jogos, o Bayern de Munique entra em campo novamente pelo Campeonato Alemão e o desafio dessa vez será contra o Werder Bremen neste domingo (21), às 11h30 (horário de Brasília), pela 18ª rodada, na Allianz Arena.

Na tabela de classificação da Bundesliga, os Die Roten seguem na vice-liderança com 41 pontos conquistados, incluindo 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

No entanto, o Bayern de Munique também busca estrear com vitória no segundo turno do Campeonato Alemão para se manter na caça do líder Bayer Leverkusen, que enfrenta o RB Leipzig neste sábado fora de casa.

Dessa forma, os bávaros não sabem o que é perder na Bundesliga há três partidas e chegam bastante embalados para enfrentar o Werder Bremen neste fim de semana. Durante esse período, os comandados de Thomas Tuchel derrotaram o Stuttgart, o Wolfsburg e o Hoffenheim, respectivamente.

Em contrapartida, o único e último revés do Bayern de Munique no Campeonato Alemão foi justamente na goleada sofrida para o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, através da 14ª rodada. Desde então, os Die Roten nunca mais perderam na competição e seguem vivos em busca do 12º título nacional consecutivo.

Atuando em seus domínios, os bávaros também não sabem o que é perder em casa pela Bundesliga há oito jogos, com sete triunfos conquistados e apenas um empate contra o líder Bayer Leverkusen pelo placar de 2 a 2.

Pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique possui o ataque mais positivo da competição com 52 gols marcados em 17 partidas até o momento.

Bayern de Munique aposta nos gols de Harry Kane contra o Werder Bremen

Diante do Werder Bremen, o Bayern de Munique aposta muito na boa fase do atacante Harry Kane, que é o artilheiro isolado da Bundesliga com 22 tentos anotados e busca ampliar recordes neste fim de semana.

Em contrapartida, os Die Roten terão que lidar com os desfalques de Serge Gnabry e Bouna Sarr, que seguem fora de combate e sem previsão de retorno aos gramados.

Além deles, o Bayern também não vai poder contar com Noussair Mazraoui e Min-jae Kim, que estão com suas seleções para a disputa da Copa Africana de Nações e Copa da Ásia.