Nesta terça-feira (26), Inglaterra e Bélgica vão se enfrentar no último amistoso desta Data Fifa, antes da estreia da Eurocopa 2024, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.

Os ingleses vem de uma derrota em casa por 1 a 0 para o Brasil, em amistoso disputado no último fim de semana, também em território britânico.

Por outro lado, a Bélgica, no mesmo dia, só ficou apenas no empate sem gols por 0 a 0 contra a Irlanda, no Estádio Aviva, em Dublin, na capital irlandesa.

Dessa forma, essa Data Fifa também serve de preparação para a Eurocopa, entre ingleses e belgas, que buscam sua primeira vitória em 2024.

As duas seleções já estão classificadas para a fase de grupos do torneio da UEFA, que vai acontecer na Alemanha entre 14 de junho e 14 de julho.

A atual vice-campeã, a Inglaterra aparece no Grupo C da Eurocopa 2024, ao lado de Eslovênia, Dinamarca e Sérvia, que completam a chave.

Do mesmo modo, a Bélgica enfrentará a Eslováquia, Romênia e o vencedor de Ucrânia x Islândia no Grupo E do torneio da UEFA de seleções.

Como chega a Inglaterra

Após derrota para o Brasil no último amistoso, a Inglaterra vai em busca de recuperação para o segundo amistoso em preparação para a Eurocopa.

Para essa partida, o técnico Gareth Southgate terá que lidar com o desfalque do lateral-direito Kyle Walker, que se machucou contra seleção brasileira no último fim de semana.

Além deles, a Inglaterra também não vai poder contar com os atacantes Bukayo Saka e Harry Kane, que seguem sem condições de jogo e devem ser baixas novamente.

Nas Eliminatórias da Eurocopa, a Inglaterra acabou ficando com a liderança do Grupo C, com 20 pontos somados, incluindo seis vitórias e dois empates.

Como chega a Bélgica

Do outro lado, a Bélgica, também classificada para a Eurocopa de 2024, empatou sem gols com a Irlanda e busca sua primeira vitória na última Data Fifa de março.

Diante dos ingleses, o técnico Domenico Tedesco não poderá contar com o meia Kevin de Bruyne, que já vinha de lesão pelo Manchester City e acabou cortado desta Data Fifa.

Em contrapartida, o atacante Romelu Lukaku pode atuar entre os titulares após ser poupado no jogo contra a Irlanda no úlltimo fim de semana.

Assim como a Inglaterra, a Bélgica também terminou com a mesma pontuação do adversário desta terça-feira, através do Grupo F, num total de seis vitórias e apenas dois empates.

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Konsa (Joe Gomez), Stones, Maguire e Chilwell; Conor Gallagher e Declan Rice; Gordon, Bellingham e Foden; Watkins. Técnico: Gareth Southgate.

Bélgica: Casteels; Meunier, Theate, Faes e Vertonghen; Vranckx, Mangala e Jérémy Doku (Tielemans); Johan Bakayoko, Trossard e Romelu Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.