O Ypiranga-RS chegou a um acordo com o meio-campista Caio Mello para contar com seus serviços para o restante da temporada de 2024, que é o ano de centenário do clube. Vindo do Santa Cruz, o atleta de 24 anos chega com a missão de fortalecer o meio de campo e impulsionar as ambições da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Revelado no Bahia, em que conquistou dois títulos, Caio teve passagens por Joinville-SC, Ponte Preta, Luverdense-MT, Uberlândia-MG e Santa Cruz.. No Tricolor do Arruda, o meio-campista atuou em 12 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, sendo uma das peças fundamentais na campanha da equipe, que chegou até a semifinal do Campeonato Pernambucano e garantiu uma vaga na Série D de 2025

Agora no Ypiranga, o atleta de 24 anos viverá sua primeira experiência no futebol gaúcho e também disputará pela primeira vez a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele falou sobre o que o motivou a acertar com o Canarinho.

"Várias coisas me motivaram a aceitar o Ypiranga, mas acho que o principal foi o projeto oferecido. Além de ser uma honra vestir essa camisa no ano de seu centenário" disse Caio Mello, demonstrando seu entusiasmo com o novo desafio.

Com um histórico de performances consistentes e demonstrando muita raça por onde passou, Caio Mello é uma peça importante em campo, trazendo consigo experiência e visão estratégica para o jogo. Sua versatilidade e capacidade de criar oportunidades fazem dele um meia valioso para o time gaúcho.

"Espero retribuir toda a confiança que a diretoria e a comissão estão depositando em mim, lá dentro de campo. O elenco é muito forte, chego para somar e ajudar meus companheiros a atingir os objetivos do clube" acrescentou o jogador, destacando seu compromisso com a equipe.

A chegada de Caio Mello não só reforça o Ypiranga-RS, mas também representa uma oportunidade única para o jogador deixar sua marca no clube. Com sua determinação e compromisso declarados, os olhos estão voltados para ele como uma peça-chave na busca pelos objetivos do time. A torcida aguarda ansiosamente para ver como ele se destaca e contribuirá para o sucesso da equipe nesta temporada.

Ainda sem definição da data para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, a estreia de Caio pelo Ypiranga deve ocorrer na primeira rodada da Série C, no dia 20 ou 21 de abril, quando o Canarinho recebe o CSA.