Técnico do Boca Juniors lamenta derrota na Libertadores: "Sonho desmoronou"

Neste sábado (04), no mítico Maracanã, Fluminense e Boca Juniors, fizeram a grande final da Copa Libertadores da América. Depois do empate no tempo regulamentar por 1 a 1, com gols de German Cano e Advíncula, o tricolor carioca conquistou seu primeiro título na história da competição com um gol de John Kennedy na prorrogação.

A equipe Xeneize perdeu a chance de igualar o rival argentino, Independiente, com sete troféus, e agora volta as atenções para o Campeonato Argentino.

Coletiva de Jorge Almirón

O treinador do Boca Juniors, Jorge Almirón, afirmou que o time "esteve à altura" apesar da derrota diante do Fluminense. Ele ficou satisfeito também que a equipe "mostrou sua identidade", contudo admitiu que não viu nada de positivo após o apito final.

Completou dizendo: "No segundo tempo a equipe foi diferente, mostramos nossa identidade que tínhamos para chegar à final. Apesar de tudo, na etapa inicial, estivemos organizados embora não tivemos a iniciativa, estou muito triste com o resultado."

"A ideia foi o que se viu, no primeiro tempo não fomos nós. Eles jogaram bem, não mudaram a forma de jogar. Não foi possível, em muitos momentos fomos melhores que o rival." acrescentou o comandante.

Almirón também foi questionado sobre o futuro dele no clube e respondeu: "Agora não posso responder sobre o futuro, estamos saindo do jogo e não há muito o que pensar. É sempre preciso levantar porque é um clube muito grande, mas estamos muito tristes porque houve muita expectativa. Um sonho desmoronou."

"Se quando eu assumi houvessem dito que o Boca seria finalista, ninguém acreditaria. Hoje não se vê nada positivo porque perdemos, mas a equipe e o clube têm muito futuro, na qual os jogadores jovens estiveram a altura", concluiu o treinador.