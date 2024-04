Arsenal busca empate contra Bayern de Munique no primeiro jogo das quartas de final da Champions

Em duelo movimentado nesta terça-feira (9), Arsenal e Bayern de Munique empataram por 2 a 2 no Emirates Stadium, na primeira partida válida pelas quartas de final da UEFA Champions League. Bukayo Saka e Leandro Trossard marcaram para os Gunners, enquanto Serge Gnabry e Harry Kane foram os autores dos gols dos bávaros.

Bayern de Munique neutralizou pressão dos Gunners após sofrer primeiro gool

O técnico Mikel Arteta não poupou nenhum jogador pensando na Premier League e escalou força máxima para o duelo contra o Bayern de Munique, que chegou para o confronto com foco total após se retirar da disputa pelo título da Bundesliga diante do Bayer.

A partida começou com o Arsenal se impondo diante dos bávaros ocupando o campo ofensivo até abrir o placar aos 11 minutos. Bukayo Saka recebeu dentro da área pela direita e buscou o meio escapando da marcação para bater cruzado e vencer o goleiro Neuer, Ben White chegou a ficar no 1v1 contra Neuer na sequência, mas desperdiçou a chance de marcar o segundo.

O Bayern de Munique aproveitou e buscou rapidamente o empate. Aos 16', em saída errada dos Gunners, Raya surgiu no meio-campo e atrapalhou Gabriel Magalhães deixando a bola para Kane receber nas costas da zaga. O artilheiro enfiou para Gnabbry bater da marca penal e concluir a jogada.

Todo o panorama da partida foi modificado pois o Bayern de Munique mostrou muito mais disciplina tática na organização das linhas defensivas e impediu mais chances de gol para os Gunners até conseguir buscar uma virada improvável.

Aos 30', em contra-ataque, Sané carregou desde o meio-campo pela direita e girou em cima de Jorginho em jogadaça individual, escapando Kiwor e fazendo fila até ser derrubado por Saliba. Com enorme tranquilidade, Kane deslocou Raya e bateu na costura da rede para assumir a liderança da artilharia.

Na úiltima chance do primeiro tempo, Sané escapou sozinho nas costas da zaga do Arsenal e entrou na área armando o chute, ms acabou sendo surpreendido pelo bote providencial de Ben White na marca penal.

Arsenal melhorou após substituições e buscou o empate

A etapa complementar apresentou o mesmo roteiro nos minutos iniciais com o Arsenal pressionando a saída do Bayern, que conseguia escapar da pressão. Aos 11', Goretzka recebeu em contragolpe na entrada da área e buscou o lado direito na meia-lua para bater cruzado, mandando para fora.

Mikel Arteta precisou mexer no Arsenal promovendo as entradas de Leandro Trossard e Gabriel Jesus para a sequência da etapa complementar, mas quem chegou novamente com perigo foi o Bayern. Aos 28', Kane recebeu na meia-lua e tentou chute firme, mas a bola desviou em Rice.

O Bayern de Munique estava conseguindo diminuir a intensidade da partida durante o segundo tempo impedindo as finalizações dos Gunners com 5-3-2 sem a bola, mas a indivualidade acabou fazendo a diferença para o Arsenal ao menos buscar o empate.

Aos 31', Gabriel Jesus recebeu entre dois marcadores dentro da grande área deixando Dier no chão servindo Trossard na marca penal. O atacante chegou batendo cruzado e marcou um belo gol no Emirates Stadium.

Os Gunners controlaram mais a posse de bola na reta final em busca do empate, mas o Bayern levou maior perigo depois que Musiala buscou o fundo pela esquerda e fez passe achando Coman no bico da grande área acertando a trave. Antes do apito final, Saka ficou no 1v1 com Neuer e escapou do goleiro, caindo dentro da grande área após contato. O lance polêmico terminou com o árbitro sem marcar o pênalti e sem revisar no VAR.

Arsenal passou a ter mais controle no campo e melhorou na prdução ofensiva nas mexidas executadas por Mikel Arteta, mas não foi o suficiente para buscar a virada.

A decisão da vaga será na próxima semana, no dia 17 de abril, na Allianz Arena. Neste final de semana, o Arsenal terá pela frente o Wolverhampton pela Premier League, enquanto o Bayern de Munique recebe o Colônia na Bundesliga.