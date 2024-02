Na tarde desta quarta-feira (21), o Porto recebeu o Arsenal no Estádio do Dragão, às 17h, em jogo válido pelas oitavas de final da Champions League. O duelo terminou 1 a 0 para o time português.

Com o término do confronto, o técnico Mikel Arteta concedeu entrevista coletiva e falou sobre o estilo de jogo do adverário: "O FC Porto é uma equipa que está muito bem organizada defensivamente e que quebra o ritmo o tempo todo, foram 35 ou 37 faltas durante o jogo. Permitir que isso aconteça também não me parece muito bem, tudo era falta. Mas agora já sabemos, já os conhecemos e sabemos o que esperar."

Análise do jogo

"Estou muito desiludido pela forma como sofremos o golo. Na primeira parte procurámos marcar, quebrar linhas ao adversário e arranjar linhas de passe. Tivemos uma série de oportunidades, mas aprendemos. Temos de vencer em nossa casa com os nossos adeptos. Temos de recuperar no segundo jogo com os nossos adeptos. Temos que gerir muito melhor o jogo quando não podemos vencer. A forma como controlámos a bola em três ocasiões de profundidade não foi boa o suficiente. Faltou ameaça, mais agressividade, principalmente quando tínhamos a bola no último terço, aproveitar as costas deles também, sermos mais incisivos. Vamos ajustar algumas coisas para atacar melhor, porque podemos fazer melhor", disse Mikel Arteta

Gol sofrido

O técnico também falou sobre o gol sofrido pelo Arsenal.

"Fomos ingénuos no golo. Perdemos a bola três vezes e não pode ser. Já estamos habituados a jogar contra blocos defensivos, mas é nossa obrigação encontrar soluções para marcar. Como disse, vamos aprender e dar a volta em Londres. Sem dúvida. Claro que houve ingenuidade, numa competição destas, ao mais alto nível, não se pode ter esses erros aos 90'+4'. E isso teve impacto no resultado final. Só tivemos um remate enquadrado com a baliza, não foi por inibição dos meus jogadores, foi porque o FC Porto defendeu bem, mas sempre que os meus jogadores tocavam nos adversários era falta. O relvado está bom, molhado, mas rápido para as duas equipas".

Adversário qualificado

Mikel Arteta ainda falou sobre as qualidades do Porto e disse saber que precisam melhorar: "Penso que é uma equipe muito bem organizada defensivamente e que quebra o ritmo o tempo todo. Há certas coisas que teremos de fazer muito melhor, sabemos o que esperar"