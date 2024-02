Nesta quarta-feira (21), o Porto levou a melhor sobre o Arsenal e venceu o adversário em casa pelo placar de 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League, no Estádio do Dragão.

O único gol da partida foi marcado pelo brasileiro Galeno, que decretou o triunfo dos portugueses ainda nos acréscimos dos segundo tempo.

Com o resultado, o Porto agora joga pelo menos por um empate para se classificar às quartas de final da Champions League.

Por outro lado, o Arsenal precisa de dois gols de diferença ou devolver o placar na ida para levar a decisão a prorrogação ou nos pênaltis, caso que o resultado permaneça até o tempo regulamentar.

O jogo de volta entre as duas equipes acontece no dia 12 de março, numa quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

Galleno marca e Porto sai em vantagem sobre o Arsenal no jogo de ida das oitavas da Champions

Durante a primeira etapa, o Porto se lancçou mais ao ataque empurrados pela sua própria torcida do Estádio do Dragão e levaram perigo aos 21 minutos, com Galeno, que acertou a trave do goleiro Raya e na volta, a bola voltou para o brasileiro, que mandou para fora.

Mesmo atuando fora de casa, o Arsenal teve mais a posse de bola com 70%, mas foi os Dragões que levaram mais perigo para os ingleses na etapa inicial.

No entanto, os Gunners só começaram a assustar, aos 32 com Havertz avançou pela esquerda e acionou Trossard, que dominou e chutou forte, mas a bola subiu demais e passou sem sustos para a meta adversária.

Dois minutos depois, o Arsenal ainda continuou pressionando e teve outra chance e dessa vez com Saliba, que subiu no segundo poste e cabeceou para fora, após cobrança de escanteio de Saka.

Antes do intervalo, o Porto ainda teve mais oportunidade de abrir o placar com Evanilson que tabelou com Pepe, o ponta devolveu de calcanhar e o centroavante recebeu, mas chutou em cima do goleiro espanhol, que defendeu sem problemas.

Na volta para o segundo tempo, as duas equipes criaram poucas chances, não mudaram o ritmo do jogo e o confronto se encaminhava para um fim melancólico.

Entretanto, aos 46 minutos, o Porto não se entregou e chegou ao gol da vitória com Galleno, que arriscou um lindo chute de fora da área e bateu sem chances para o goleiro Raya, que nada pode fazer.

Próximos compromissos

Para voltar a vencer, o Arsenal entra em campo novamente e dessa vez para enfrentar o Newcastle neste sábado (24), pela 26ª rodada da Premier League, às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium.

Do mesmo modo, o Porto entra em campo também no fim de semana e o desafio será contra o Gil Vicente neste domingo (25), através da 23ª rodada do Campeonato Português, às 15h, no Estádio Cidade de Barcelos.