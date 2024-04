Após três derrotas consecutivas, o Olympique de Marseille vai em busca de recuperação na Ligue 1 e o desafio dessa vez será contra o Lille nesta sexta-feira (5), às 16h (horário de Brasília), pela abertura da 28ª rodada da competição nacional, no Stade Pierre-Mauroy.

Na tabela de classificação do Campeonato Francês, os Phocéens aparecem na sétima colocação nos 39 pontos somados, incluindo 10 vitórias, nove empates e oito derrotas.

Com isso, o Olympique de Marseille também busca retomar o caminho das vitórias na Ligue 1, para sonhar com uma vaga para as competições europeias na próxima temporada.

Nesse momento, a equipe comandada pelo técnico Jean-Louis Gasset está há três pontos atrás do Lens, time que ocupa a zona de classificação para a Conference League, com seis rodadas para o fim da competição nacional.

Diante do Lille, o Olympique de Marseille vem de derrota para o arquirrival Paris Saint-Germain no último fim de semana no Le Classique pelo placar de 2 a 0, no Orange Vélodrome, depois de perder para o Rennes pelo mesmo placar.

Antes disso, o time do sul da França também perdeu para o Villarreal por 3 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Europa League, mas avançou à próxima fase, após golear os espanhóis por 4 a 0 no duelo de ida.

Pelo torneio da UEFA, o Olympique de Marseille terá pela frente o Benfica, de Portugal, nas quartas de final, com datas marcadas para os dias 11 e 18 de abril, incluindo jogos de ida e volta.

Dessa forma, os Phocéens também jogam todas as suas fichas na Europa League para tentar a salvar a temporada, de olho numa vaga direta na Champions League, caso que conquiste o título.

Olympique de Marseille terá o desfalque de Clauss contra o Lille nesta sexta-feira pela Ligue 1

Para essa partida, o técnico Jean-Louis Gasset terá que lidar com um desfalque importante e trata-se do lateral-direito Jonathan Clauss, que se recupera de um problema muscular, após ser substituido ainda no primeiro tempo, na partida entre França e Chile no amistoso da última Data Fifa.

Do mesmo modo, o Olympique de Marseille também não vai poder contar com Valentin Rongier, Amir Murillo e Bilal Nadir, que estão lesionados e seguem sem previsão de retorno.