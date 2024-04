Com dois gols de brasileiro, o Barcelona vence o PSG pela Champions League

O Paris Saint-Germain recebeu o Barcelona, no Parque dos Príncipes, em jogo válido pelas quartas de final da Champions League na tarde desta quarta-feira (10), às 16h (horário de Brasília). Com destaque de Raphinha, o time visitante venceu por 3 a 2. O jogo de volta será na próxima terça-feira (16).

O Barcelona começou ganhando, o PSG virou e o Barcelona conseguiu a vitória aos 31 minutos de jogo. Pelo time parisiense, Dembelé e Vitinha marcaram e para o time catalão Raphinha marcou duas vezes e Christensen decidiu o duelo.

O nome do jogo

O atacante Raphinha, em quase dois anos de Barcelona, nunca havia marcado um doblete pelo time catalão. Além dos dois gols marcados, o brasileiro também foi muito importante na construção das jogadas do seu time. Ele foi eleito pela UEFA o melhor jogador da partida. Na atual temporada, Raphinha soma 30 jogos, oito gols e nove assistências pelo Barcelona.

Ídolo na Espanha e em Paris

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho marcou presença no Parque dos Príncipes. Ele foi ao estádio para prestigiar as duas equipes e ainda interagiu com os jogadores. A torcida do time parisiense entoou cantos para exaltar o brasileiro. Confira:

Ovation pour Ronaldinho qui vient saluer le Virage Auteuil avant le coup d’envoi de PSG-Barcelone pic.twitter.com/tGubimdA38 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 10, 2024

Prêmio de consolação

No confronto contra o Barcelona, Marquinhos se tornou o jogador com mais partidas oficiais na história do PSG: 436 partidas no total. Hoje, ele atuou pelo lado direito da defesa parisiense e teve uma atuação regular, assim com boa parte de seus companheiros.

Classificação encaminhada

Com o resultado obtido no jogo de ida, o Barcelona terá uma situação mais confortável no próximo jogo, que acontecerá na próxima terça-feira (16) no Estádio Olímpico Lluís Companys. Para se classificar, basta empatar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades, em caso de revés por dois ou mais gols de diferença, o PSG se classifica e enfrenta o vencedor de Atlético de Madrid x Borussia Dortmund.