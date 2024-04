O Olympiacos está classificado para a semifinal da Uefa Conference League. Nesta quinta-feira (18), no jogo de volta das quartas de finais da competição, o time grego eliminou o Fenerbahçe, em Istambul. O time grego foi derrotado no tempo regulamentar, mas o placar agregado ficou 3x3. Com isso, a vaga veio nos pênaltis, vencendo os turcos por 3x2.

Como foi o jogo de ida?

Na partida de ida o Olympiacos havia vencido o Fenerbahçe por 3 a 2. O lado vermelho abriu uma vantagem de 3 gols em menos de 60 minutos, mas nos últimos 30 minutos de partida sofreu dois gols.

Com isso, o Olympiacos tinha a vantagem do empate para o confronto da volta. O Fenerbahçe precisava reverter o placar agregado na frente de sua torcida, precisando de uma simples vitória para levar o jogo para a prorrogação.

Sobre o jogo

Com a torcida de Istambul incendiando o estádio, a primeira oportunidade do jogo, entretanto, foi do lado da equipe grega. De longa distância, Chiquinho arriscou um chute alto que passou por cima da trave.

No entanto, o Fenerbahçe queria a classificação de qualquer jeito e foi quem marcou o gol da partida. Aos 11 minutos da partida, o Fenerbahçe ganhou vantagem naquela noite e empatou o placar no agregado, 3x3. Irfan Kahveci com um belo chute de perna esquerda abriu o placar em tempo normal.

O time turco administrou o jogo com a bola nos pés, com uma taxa de 60% da posse de bola e 13 finalizações a meta adversária, porém acertou o alvo apenas duas vezes. O time grego não ficou atrás no número de finalizações e chutou a gol 12 vezes.

Chance da classificação

No fim da partida ambos os times tiveram oportunidades de garantir a classificação. O Olympiacos com o meia atacante Masoura que finalizou rasteiro para a defesa de Dominic Livakovic e o Fenerbahçe com Michy Batshuayi que chegou a marcar para a equipe turca, mas gol foi anulado por impedimento e assim o jogo foi para a prorrogação e depois para os pênaltis.

Brilha o goleiro do Olympiacos

Nos pênaltis, o destaque foi o goleiro Tzolakis, de 21 anos, do Olympiacos. Rodinei, ex-Flamengo, também foi um dos protagonistas da cobrança de pênaltis.

O goleiro defendeu as cobranças de Dusan Tadic, Cengiz Under e Leonardo Bonucci e garantiu a classificação do Olympiacos para as semifinais da competição.

Rodinei repetiu o feito da Copa do Brasil de 2022 e foi selecionado para bater o pênalti da vitória, porém acabou perdendo. Para a sua sorte, logo em seguida, o italiano Bonucci errou sua cobrança, encerrando a decisão.

Próximo confronto

O adversário do Olympiacos para a semifinal da Uefa Conference League já está definido e será o Aston Villa. Os jogos de ida e volta das semifinais acontecerão entre os dias 2 e 9 de maio, respectivamente.