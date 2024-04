Nesta quarta-feira (24), o Manchester United vai em busca de recuperação na Premier League, e o desafio dessa vez será contra o lanterna Sheffield United, às 16h (horário de Brasília), em confronto atrasado pela 29ª rodada da competição nacional, no Old Trafford.

Na tabela de classificação do Campeonato Inglês, os Red Devils aparecem na sétima colocação nos 50 pontos somados, incluindo 15 vitórias, cinco empates e 12 derrotas.

Dessa forma, o Manchester United também chega para o confronto desta quarta-feira, após se classificar de forma dramática para a final da Copa da Inglaterra, ao vencer o Coventry City na disputa por pênaltis.

Diante do Sheffield United, os comandados de Erin Ten Hag precisam do resultado positivo em casa, após quatro jogos sem vitória na Premier League, incluindo três empates e apenas uma derrota.

Para conseguir esse objetivo, o Manchester United terá que vencer seus seis jogos restantes no Campeonato Inglês, com a missão de sonhar com uma vaga para as competições europeias na próxima temporada.

Nesse momento, os Red Devils estão com a mesma pontuação do Newcastle, que fecha a zona de classificação para a Conference League, mas ficam atrás do adversário pelo número de gols marcados.

Em contrapartida, a última vitória do Manchester United na temporada, foi justamente contra o arquirrival Liverpool por 4 a 3, nas quartas de final da Copa da Inglaterra, ainda na prorrogação.

Enquanto na Premier League, os Red Devils não vencem há quase um mês na competição nacional e o último triunfo, foi contra o Everton por 2 a 0 no dia 9 de março, através da 28ª rodada, no Old Trafford.

Manchester United terá vários desfalques contra o Sheffield United nesta quarta-feira pela Premier League

Para essa partida, o técnico Erin Ten Hag terá que lidar com os desfalques dos zagueiros Victor Lindelöf, Lisandro Martínez, Raphaël Varane e Jonny Evans, dos laterais-esquerdos Tyrell Malacia e Luke Shaw e do atacante Anthony Martial, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Manchester United aposta muito na boa fase do trio ofensivo formado pelos meio-campistas Bruno Fernandes e Scott McTominay e pelo atacante Rasmus Hojlund, que são as principais esperanças de gols dos Red Devils para o restante desta atual temporada.