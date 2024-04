Nesta terça-feira (23), o Arsenal não tomou conhecimento do rival Chelsea e goleou o adversário com facilidade pelo placar de 5 a 0, em confronto atrasado pela 29ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium, em Londres.

Os gols da partida foram marcados por Leandro Trossard, Ben White (2) e Kai Havertz (2) que decretaram o triunfo dos Gunners pelo Campeonato Inglês. Odegaard não balançou as redes, entretanto distribuiu duas assistências.

Com o resultado, o Arsenal se isolou cada vez mais na liderança da Premier League nos 77 pontos somados, restando apenas cinco rodadas para o fim da competição nacional.

Dessa forma, os comandados de Mikel Arteta só dependem agora de si mesmo para conquistar o título inglês, após 20 anos e com isso precisam torcer por tropeços de Liverpool e Manchester City, que ainda entram em campo nesta rodada.

Por outro lado, o Chelsea se complicou cada vez mais por uma vaga para as competições europeias na próxima temporada e segue na nona colocação nos 47 pontos.

No entanto, o time do técnico Mauricio Pochettino ainda tem um jogo a menos para fazer na Premier League e com isso terá que torcer por derrotas de West Ham e Manchester United, seus principais concorrentes que lutam por uma vaga direta para a Conference League.

Havertz e White se destacam na goleada do Arsenal sobre o Chelsea pela Premier League

Mesmo atuando em casa, o Arsenal começou melhor e abriu o placar do clássico aos quatro minutos, com Trossard, que recebeu passe de Declan Rice na profundidade e o atacante belga bateu cruzado no cantinho do goleiro Petrovic para fazer 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, os Gunners se mantiveram superiores que o Chelsea na partida e ampliaram sua vantagem no marcador e dessa vez com Ben White aos sete minutos, que aproveitou a sobra na cobrança de escanteio e o lateral apareceu para empurrar para o fundo das redes.

Cinco minutos depois, o Arsenal chegou ao terceiro gol, com Havertz, que recebeu ótimo lançamento de Odegaard e tocou por cima do goleiro Petrovic, para marcar seu primeiro tento em cima de seu ex-time.

Logo aos 20, os Gunners marcaram mais um e novamente com Havertz, que aproveitou passe de Saka e o alemão bateu cruzado para fazer 4 a 0, após a bola tocar na trave antes de entrar.

Para fechar a conta, o Arsenal conseguiu decretar a goleada e dessa vez com Ben White aos 25 minutos, que recebeu de Odegaard dentro da grande área e o lateral-direito tentou cruzar de primeira, mas o camisa 4 acabou marcando um belo gol por cobertura.

Próximos compromissos

Para se aproximar cada vez mais do título da Premier League, o Arsenal retorna a campo no próximo domingo (28) e o desafio dessa vez será contra o Tottenham pelo Dérbi do norte de Londres, às 10h (horário de Brasília), através da 35ª rodada, no Tottenham Hotspur Stadium.

Em contrapartida, o Chelsea vai em busca de recuperação no Campeonato Inglês e tenta juntar os cacos neste sábado (27), diante do Aston Villa fora de casa, às 16h, no Villa Park, em Birmingham.