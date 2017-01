Revelação do Grêmio, atacante Matheus Batista é o novo reforço do Tondela

Foto: Getty Images

Lanterna do Campeonato Português, o Tondela aproveitou o último dia da janela de transferências para reforçar sua equipe na tentativa de sair da zona do rebaixamento. A equipe auriverde confirmou nesta terça-feira (31), a chegada por empréstimo do atacante Matheus Batista, ex-Grêmio. O jogador de 20 anos permanecerá até o início de 2018 em Portugal.

Matheus já treinou com os novos companheiros de equipe nesta terça-feira, estando a disposição do técnico Pepa para o jogo diante do Belenenses, pela 20ª rodada do Campeonato Português, no próximo domingo (5). Seis brasileiros compõe o elenco do clube, sendo dois grandes destaques do clube auriverde, o zagueiro Rafael Amorim e o atacante Wagner.

Revelado pelo Grêmio Novorizontino, Matheus Pereira foi contratado por empréstimo pelo Corinthians em 2014 para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porém, o atacante se machucou em um amistoso diante da Ponte Preta e ficou de fora do torneio, sendo substituído por Malcom, atuamente no Bordeaux da França.

Sem espaço no alvinegro paulista, ele retornou ao Grêmio Novorizontino até ser contratado pelo Grêmio, em 2015, por indicação de Luís Carlos Goiano, ex-volante do tricolor gaúcho. Ano passado recebeu diversas oportunidades no estadual, chegando até balançar as redes por duas vezes. O clube resolveu comprar 60% dos direitos do atleta e cedeu ele ao Tondela, por um empréstimo que durará até 2018.

A equipe do Tondela foi campeã da segunda divisão portuguesa na temporada 2014/15, subindo pela primeira vez em sua história para a elite do campeonato português. O clube superou as expectativas e conseguiu se manter na primeira divisão ao ficar no 16º lugar. Porém, nesta temporada, as coisas continuam difíceis para a equipe auriverde, que é o lanterna da competição e está a dois pontos de sair da zona perigosa. O jogo fora de casa diante do Belenenses será uma ótima chance de respirar aliviado na tabela.