Fernando Santos aprova desempenho de Portugal: "Foi uma excelente prova"

(Foto: Ian Walton/Getty Images)

Cristiano Ronaldo não esteve em campo, mas mesmo assim, neste domingo (2), Portugal venceu o México por 2 a 1, na prorrogação e finalizou sua campanha com o terceiro lugar da Copa das Confederações. Os gols da partida foram marcados por Pepe e Adrien Silva para os portugueses e Luís Neto, contra, acabou marcando para Seleção Mexicana.

O treinador da Seleção Portuguesa, Fernando Santos, não deixou de julgar como excelente a particação da sua seleção na competição, que termina hoje na Rússia, mesmo não tendo conseguido atingir o objetivo principal que seria o título inédito do torneio.

"Na minha opinião, foi uma excelente prova. Obviamente não foi ótima, não foi espetacular, pois queríamos ganhar, queremos ganhar sempre. Não ficamos em primeiro, mas penso que os portugueses estão satisfeitos. Até pelas mensagens que tenho recebido, os portugueses estão muito orgulhosos deste time", afirmou o técnico após o final da partida.

Sobre a partida desta manhã, Fernando ressaltou o empenho das duas seleções em busca da vitória, reconhecendo que o final da partida foi marcado pela ansiedade e cansaço dos jogadores.

"Foi um bom jogo, com as duas equipes procurando ganhar. Era só isso que fazia sentido. Portugal esteve muito bem, teve uma infelicidade, sofreu um gol, mas continuou trabalhando e acabou marcando no fim. O México também tinha marcado no final e agora foi o que nos aconteceu a nós", disse o treinador lembrando do duelo na fase de grupos.