Cristiano Ronaldo brilha, passa marca de Pelé e Portugal goleia Ilhas Faroé

Foi um dia especial para Cristiano Ronaldo nesta quinta-feira (31), quando Portugal recebeu e goleou Ilhas Faroé pela sétima rodada das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo 2018. Com três do camisa 7, que ultrapassou Pelé e se tornou o quarto maior artilheiro por seleções da história com 78 gols, um de William Carvalho e outro de Nelson Oliveira, os lusitanos venceram por 5 a 1. Baldvinsson fez o de honra dos visitantes.

Com este resultado, Portugal se firma na segunda colocação do Grupo B com 18 pontos e há três pontos da líder Suíça. Faltam três rodadas para o fim das Eliminatórias.

Sem estar jogando no Real Madrid por conta de uma suspensão, Cristiano Ronaldo tratou de mostrar logo cedo que segue em excelente forma, quando o capitão português foi acionado após cruzamento e acertou uma linda meia-bicicleta, marcando um belo gol e abrindo o placar: 1 a 0 Portugal.

E não demorou muito para que os lusitanos chegassem ao segundo gol. Mesmo após um momento onde a partida ficou equilibrada, Portugal conseguiu ampliar, quando João Mário foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e finalizou com perfeição: 2 a 0 Portugal.

Quando a partida se encaminhava para o segundo tempo, Ilhas Faroé tratou de deixar a partida interessante. Aos 38', o lateral Tór Naes cobrou lateral para dentro da área, a bola passou por toda a defesa e chegou na marca do pênalti para Baldvinsson, que emendou de primeira e fez um bonito gol: 2 a 1 Portugal.

Até quase metade da segunda etapa, Portugal teve dificuldade para ampliar a vantagem, mas conseguiu deixar tudo mais tranquilo, quando, após cobrança rápida de escanteio, a bola chegou na área para Cristiano Ronaldo, que dominou e cruzou na cabeça de William Carvalho, que desviou e ampliou a vantagem dos donos da casa: 3 a 1 Portugal.

E esse gol abriu a "porteira" para mais um do atual melhor do mundo, quando, após bela troca de passes, a bola chegou na entrada da área para William Carvalho, que passou para Cristiano Ronaldo na área, o português dominou, cortou o zagueiro e finalizou de canhota, fazendo seu terceiro na partida, o quarto de Portugal: 4 a 1.

No final da partida ainda deu tempo para mais um, quando Cristiano Ronaldo, sempre ele, recebeu pela direita na área, cruzou, a defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou limpa para Nelson Oliveira, que apenas completou para o gol e fechou a conta: 5 a 1 Portugal.