Porto aproveita oportunidades para superar RB Leipzig e assume vice-liderança do Grupo G

INCIDENCIAS: Jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017-18, disputado no Estádio do Dragão, em Lisboa/POR, nesta quarta-feira (1º)

O Porto precisava vencer o RB Leipzig para manter em alta as chances de classificação às oitavas de final da Uefa Champions League. E conseguiu. No Estádio do Dragão, em Lisboa, os lusitanos venceram os germânicos por 3 a 1. Héctor Herrera, Danilo e Maxi Pereira marcaram os gols da equipe mandante, enquanto os visitantes diminuíram com Timo Werner.

Com o resultado, os portugueses assumiram a segunda colocação do Grupo G, com seis pontos ganhos. Por outro lado, os alemães perderam a vice-liderança e não depende apenas de si para continuar a fazer história no principal torneio interclubes do planeta. Os times voltam a entrar em campo neste sábado (4). O RB Leipzig encara o Hannover 96 na Red Bull Arena, às 11h30, na Red Bull Arena, pela 11ª rodada da Bundesliga. Por sua vez, o Porto irá medir forças contra o Belenenses às 17h30, em mais um jogo a ser disputado no Estádio do Dragão pelo Campeonato Português.

Foto: Gualter Faria|Getty Images

O Porto tentou fazer valer o mando de campo desde o primeiro rolar da bola e contou com o apoio da torcida para abrir o placar, e não demorou muito. Aos 13 minutos, depois de sobra na área, Héctor Herrera aproveitou para finalizar. O goleiro Gulácsi não conseguiu fazer a defesa e aceitou o gol. O RB Leipzig foi ao ataque em busca do empate e teve muito boas chances. A melhor dela veio em lance de bola parada. Forsberg arriscou cobrança de falta na intermediária e o goleiro José Sá fez espetacular defesa para manter o clube português à frente do marcador.

O técnico Ralph Hasenhüttl promoveu a entrada de Timo Werner para dar mais velocidade ao setor ofensivo dos visitantes. A estratégia deu certo logo no começo do segundo tempo. Aos três minutos, Sabitzer deu belo lançamento para Werner e o atacante completou na saída de José Sá com um lindo gol para empatar o jogo. O Porto, porém, não se abateu com o tento sofrido. Aos 16 minutos, Alex Telles cobrou falta e Danilo desviou de cabeça para recolocar os donos da casa na frente. Os Saxões permaneceram no ataque para voltar a igualar, mas não conseguiram. Nos acréscimos, aos 48, Maxi Pereira recebeu excelente passe de Aboubakar e chutou na saída de Gulácsi para dar números finais e garantir a vitória ao Porto.