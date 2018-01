Capitão do Independiente, defensor Nicolas Tagliafico fecha com Ajax

Foto: Divulgação/AFC Ajax

Uma das equipes sensações na América do Sul em 2017, o Independiente, campeão da Copa Sul-Americana, começa a perder suas principais peças para o próximo ano: nessa sexta-feira (5), o Ajax anunciou, de forma oficial, a confirmação de um jogador que estava sendo “namorado” desde a semana da partida de volta contra o Flamengo, pela final do torneio continental: trata-se de Nicolas Tagliafico, capitão do Rojo, por uma quantia de 4 milhões e meio de euros.

Uma das qualidades do atleta de 25 anos é a versatilidade, já que pode jogar de zagueiro, lateral-esquerdo e até volante. Desde 2015 no Independiente, o argentino sempre foi um dos destaques da equipe de Avellaneda, sendo considerados um dos melhores defensores do país – Por isso, foi observado de perto por Jorge Sampaoli, treinador da Seleção Argentina, no último mês.

Será a segunda aventura de Tagliafico em solo europeu. Em 2012, foi emprestado para do Banfield para o Real Murcia, em uma transferência um tanto quanto duvidosa. No início, o jogador apenas figurava na equipe B, mas, com o tempo e a mudança de treinador, passou a ser uma das principais peças da equipe, que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol.

Com muitos problemas de lesão no setor, o treinador Erik tem Hag, que foi anunciado no cargo há pouco tempo, deverá utilizar Tagliafico imediatamente. Atualmente, o Ajax conta com apenas Joel Veltman, que é – preferencialmente – um lateral-direito, Matthijs de Ligt, que é monitorado pelo Barcelona, para a posição e Frenkie de Jong, que, apesar de ser volante, está impressionando jogando nessa posição. Dessa maneira, o argentino deverá ser, desde o começo, uma figurinha repetida na escalação inicial do time.

O Ajax ocupa, até aqui, a segunda colocação do Campeonato Holandês, com 41 pontos – estando a cinco do PSV, líder da competição. Os destaques da equipe por ora são de setores diferentes da defesa: os atacantes David Neres, com 8 gols e 11 assistências, e Justin Kluivert, com 5 gols e 2 assistências, e os volantes Donny Van de Beek e Lasse Schöne.