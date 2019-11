Recopa Sul-Americana: tudo que você precisa saber sobre Independiente x Grêmio

Após serem campeões da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana em 2017, Grêmio e Independiente iniciam a disputa pelo título da Recopa Sul-America em 2018. A partida de ida será realizada na quarta-feira (14), às 22h, no estádio Libertadores da América, na Argentina.

O que vale?

O duelo entre Os Reis de Copas pode garantir mais uma taça internacional para as equipes. O Grêmio venceu o Lanús na última edição da Libertadores e o Independiente chega na decisão após ter vencido o Flamengo na Copa Sul-Americana de 2017.

Como chega o Independiente?

O Independiente é o 6º colocado no Campeonato Argentino e vem de vitória, fora de casa, em cima do Colón. O Rojo teve a partida da 15ª rodada, onde enfrentaria o San Lorenzo, adiado por conta da importante decisão continental.

O clube argentino lançou uma nova camisa às vésperas da decisão. O novo manto do Independiente será com todos os detalhes em vermelho, cor da equipe.

Provável escalação do Independiente: Campaña; Bustos, Franco, Amorebieta e Sanchez Miño; Gaibor, Nico Domingo, Leandro Fernández, Meza e Benítez; Gigliotti.

Como chega o Grêmio?

A equipe principal do Grêmio atuou apenas em duas partidas esse ano. No início da temporada o Tricolor disputou o Campeonato Gaúcho com a equipe de transição. A equipe de Renato Gaúcho tem pela frente a missão de tirar o clube da zona de rebaixamento do Gauchão e levar para a zona de classificação.

Os titulares de Renato Portaluppi atuaram somente na Arena do Grêmio nesta temporada. Foi uma derrota e uma vitória. Renato ainda faz mistério quanto a escalação. A dúvida que segue é sobre a posição de Léo Moura. Caso o jogador atue na lateral, Alisson, recém-chegado do Cruzeiro, pode aparecer ao lado de Maicon, Jaílson, Luan e Everton no meio de campo.

Provável escalação do Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson, Alisson , Luan e Everton; Cicero.

Arbitragem

Roddy Zambrano, auxiliado por Byron Romero e Christian Lescano, apitam a partida. Trio equatoriano.

Histórico de confrontos

Tricolores e Rojos já se enfrentaram 12 vezes na história. São seis vitórias do Grêmio contra três triunfos do Independiente. As equipes empataram outras três vezes. Nesse confronto a equipe brasileira já balançou as redes 18 vezes e sofreu sete gols dos argentinos.

Grêmio e Independiente já decidiram o título da Recopa Sul-Americana. Em 1996 o Tricolor chegou à decisão, pois foi o Campeão da Libertadores enquanto o Rojo levantou a taça da Supercopa. A decisão foi disputada em partida única na cidade de Kobe, no Japão. Jardel, Carlos Miguel, Adílson e Paulo Nunes, com um gol cada, garantiram o título para a equipe brasileira na goleada por 4 a 1. Burruchaga descontou para o Independiente.