Grêmio empata com Avenida e garante vaga na final do Gauchão após três anos

INCIDENCIAS: Partida válida pela semifinal do Campeonato Gaúcho, realizada na Arena do Grêmio.

O Grêmio ficou no empate em 1 a 1 com o Avenida na segunda partida da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Tricolor saiu na frente, mas acabou cedendo o empate na Arena. Como havia vencido por 3 a 0 em Santa Cruz do Sul, a equipe de Renato Portaluppi ficou com a vaga na final, para enfrentar o Brasil de Pelotas.

+Brasil de Pelotas vence São José nos pênaltis e volta a final do Gauchão após 63 anos

O Tricolor começou o jogo levando perigo ao gol do Avenida. Logo aos dois minutos de bola rolando, Maicon deu passe para Alisson, que de dentro da área finalizou no canto esquerdo, obrigando o goleiro trabalhar para evitar o gol. Já o Avenida foi para a partida com o time fechado. A primeira chegada do clube ao ataque foi aos 11 minutos, Alexandre recebeu de Maurício e mandou por cima do gol de Marcelo Grohe.

A pressão gremista surtiu efeito aos 30 minutos. Após cobrança de lateral de Cortez, Hernane deixou Arthur na cara do gol, o volante finalizou com força, abrindo o placar na Arena.

Minutos após abrir o placar o Grêmio já estava pressionando novamente. Aos 32 minutos, Maicon deixou para Luan que, livre, avançou e finalizou forte no canto esquerdo, mas Rodrigo salvou outra vez. Logo em seguida, aos 35, Arthur tentou de fora da área, mandando perto do gol. E na reta final da primeira etapa, Madson teve oportunidade de ampliar após cruzamento de Alisson, mas o desvio foi para fora.

O Avenida começou a segunda etapa procurando ganhar espaço em campo. Aos quatro minutos a equipe saiu em contra-ataque com Alexandre, ele deixou para João Neto, que finalizou por cima do gol.

Já o Grêmio diminuiu o ritmo em campo e, mais uma vez pecou na bola aérea. Aos 18 minutos Itaqui cobrou escanteio e Diego Torres, que estava livre, mandou de cabeça para o fundo do gol, deixando tudo igual no placar.

Após sofrer o gol, o Tricolor voltou a pressionar o Avenida. Aos 23 minutos, Alisson fez jogada pela direita e cruzou para Jael cabecear, mandando para fora por cima do gol. Aos 29, Luan se livrou da marcação, foi até a linha de fundo e fez o cruzamento na área, onde Madson apareceu e de cabeça mandou na trave. Na sequência foi a vez do Avenida responder. Ayrton deixou os marcadores para trás e a bola sobrou com Marques, que finalizou sem força, facilitando a defesa de Paulo Victor.

A equipe visitante passou a sentir o cansaço da partida, enquanto o Grêmio continuou a criar oportunidades. Aos 36 minutos Thonny Anderson recebeu de Luan e ficou de frente pro gol, na tentativa de encobrir o goleiro ele acabou tirando demais. Já nos acréscimos, Alisson colocou uma bola no travessão, após receber de Luan e bater colocado.

A partida acabou empatada, mas a vitória gremista no primeiro jogo garantiu que o Tricolor enfrente o Brasil de Pelotas na final. O Xavante venceu o São José nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo normal, no estádio Bento Freitas.

A primeira partida final acontece no domingo, às 16h, na Arena do Grêmio. O jogo decisivo ocorre no dia 8 de abril, no estádio Bento Freitas, também às 16h.