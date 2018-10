No reencontro de Felipão com a torcida, Palmeiras recebe Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Partida válida pela décima oitava rodada do Campeonato brasileiro, realizada no Allianz Parque.

Em clima de desconfiança mas com o apoio da torcida, o Vasco da gama enfrenta o Palmeiras, logo mais às 19h, no Allianz Parque, neste domingo (12), pela 18ª rodada do Campeonato brasileiro. Os momentos distintos, traz um favoritismo ao verdão que venceu com folga sua última partida na Libertadores, enquanto o gigante da colina leva mais uma eliminação na bagagem.

Um ponto de equilíbrio dos time está nos jogadores titulares fora da partida. Do lado palmeirense, Willian e Marcos Rocha, em fase de recuperação, enquanto que Breno e Luiz Gustavo também desfalcam o Vasco. O zagueiro está em tratamento no joelho e o lateral-direito cumpre suspensão.

Entretanto, um fato curioso na partida, é o reencontro de Luiz Felipe Scolari com a torcida do Palmeiras, dentro da casa alviverde. Com a vitória sobre o Cerro Porteño, no jogo de ida válido pelas oitavas de final da Libertadores, por 2 a 0, Felipão deve mandar um time misto, com mais jogadores reservas do que titulares, à campo. A única atividade foi um treino fechado para a imprensa, no sábado (11), poupando os jogadores já para a partida contra o Bahia, valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil. No lado cruzmaltino, focado apenas em uma competição, a vitória pode aliviar a pressão sofrida dentro e fora de campo.

Mesmo vencendo a LDU, em São Januário, na última quinta-feira (9), pelo placar de 1 a 0, o Vasco acabou eliminado da Copa Sul-Americana. Depois de perder de 3 a 1 na partida de ida, o cruzmaltino precisava de pelo menos dois gols, sem tomar nenhum para se classificar. No Brasileirão, o expresso da vitória já acumula duas derrotas consecutivas, preocupando a torcida que apoia o time mas já com certa desconfiança no trabalho do técnico Jorginho. Mas tem novidade para tentar colocar os trilhos vascaínos no lugar.

O zagueiro Leandro Castan e os atacantes Vinicius Araújo e Maxi López estão à disposição o treinador para tentar arrumar a casa e tentar diminuir a vantagem que o Palmeiras sustenta sobre o Vasco, em sua casa.

A última vitória sobre o alviverde, foi em 2015, quando o expresso da vitória venceu por 2 a 0, com os gols de Nenê e Rafael Silva. Caso vença a partida, o expresso da vitória pode ir à 11ª colocação, dependendo de uma combinação de resultados. No caso de uma vitória alviverde, o verdão pode ultrapassar o Atlético Mineiro e ocupar a 5ª posição.