Com hat-trick de Diego Souza, Grêmio goleia Ayacucho na estreia da Libertadores

O Grêmio recebeu a equipe do Ayacucho na noite desta quarta-feira (10), na Arena, em Porto Alegre/RS. Em jogo válido pela primeira partida da segunda fase da preliminar da Libertadores da América 2021, o Grêmio goleou o time peruano por 6 a 1. Os gols da partida foram marcados por Diego Souza (3x), Ferreira, David Braz e Guilherme Azevedo. Quina marcou para o Ayacucho.

Após perder a final da Copa do Brasil no domingo, o Grêmio entrou em campo nesta quarta com muitas mudanças no time titular. Precisando dar uma resposta ao seu torcedor, Renato apostou na boa fase de Ferreira e o colocou no time titular. Além dele, o goleiro Vanderlei retornou ao time e o meia Pinares ganhou a vaga de Jean Pyerre, que sentiu um desconforto muscular e não foi relacionado para o jogo.

Grêmio avassalador no primeiro tempo

O "Super Grêmio" demonstrou logo nos primeiros minutos sua superioridade técnica sobre o Ayacucho. O time peruano não conseguiu jogar e viu o tricolor dominar completamente a partida. Na primeira etapa, o Grêmio obteve 63% de posse de bola e chutou 15 vezes, sendo 8 delas no gol do goleiro Cavalotti.

O tricolor abriu o placar aos quatro minutos com David Braz, após assistência de Pinares. Os primeiros 15 minutos do Grêmio foram de pura pressão, onde poderiam ter ampliado ainda mais o placar. O segundo gol saiu dos pés de Ferreirinha aos 28 minutos, após belo passe de Pinares, o camisa 11 tricolor saiu em velocidade, driblou o goleiro e mandou para o fundo das redes. Não muito tempo depois, Alisson é puxado na área e o juiz marcou pênalti para o Grêmio, que foi convertido por Diego Souza. O centroavante gremista ainda marcou mais um gol aos 41 e fechou a goleada do tricolor na segunda etapa.

Ayacucho diminui mas vê Grêmio ampliar ainda mais na segunda etapa

Para quem não sabe, essa foi a estreia do time do Ayacucho em Copa Libertadores. Fundado em 2008, o novíssimo time peruano fez a partida mais importante da sua história na noite desta quarta-feira, contra o Grêmio. No entanto, nem tudo são flores e o time treinado por Walter Fiori acabou sendo goleado na Arena do Grêmio, mas o que não impediu do time peruano atacar e buscar o gol, que veio dos pés de Quina e com uma ajudinha de Vanderlei.

O Grêmio diminuiu bastante o ritmo na segunda etapa, trocou todo seu meio-campo e viu o Ayacucho começar a levar vantagem por ali. Isaque e Thaciano entraram nos lugares de Pinares e Maicon, que faziam boa partida e controlavam as ações do jogo. O Grêmio voltou a pressionar a equipe peruana após a entrada de Lucas Silva, que soube conter o ataque do Ayacucho e deu mais liberdade para os pontas trabalharem. Guilherme Azevedo, que entrou no lugar de Alisson, marcou o quinto gol do tricolor na partida após assistência de Diego Souza, que marcou o sexto gol em uma jogadaça individual e selou o placar na Arena.

E agora?

Com essa vantagem, o Grêmio praticamente garante sua vaga na próxima fase da Libertadores e poderá utilizar reservas no jogo da volta, que ocorre às 21 horas da terça-feira (16), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito/EQU. Antes, o Tricolor Gaúcho entra em campo no próximo sábado (13), onde enfrenta a equipe do Esportivo pelo Campeonato Gaúcho na Montanha dos Vinhedos, às 18 horas.