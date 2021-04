Santos sai na frente, mas cede empate à Ferroviária no Paulistão

Santos e Ferroviária empataram em 1 a 1 nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro. O duelo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Peixe saiu na frente com Sabino, no primeiro tempo, e Felipe Marques deixou tudo igual na etapa complementar.

Primeiro tempo

A Ferroviária teve a primeira grande chance da partida, aos 12, com Vinícius Zanocelo. Hygor recebeu o passe e tocou para o meia, que bateu para o gol. No entanto, o goleiro Vladimir fez a defesa. Na sequência, aos 15, foram ao ataque com Felipe Marques, que acabou sendo desarmado. Já aos 24, foi a vez do Santos assustar. Após cobrança de escanteio fechado, Saulo fez a defesa no reflexo.

Aos 29, o Peixe abriu o placar com Sabino. Ivonei cobrou falta e o zagueiro apareceu na área para cabecear para o fundo das redes. Após análise do VAR, o gol foi confirmado. Já aos 38, o Santos tentou o segundo com Arthur Gomes, mas a bola foi para fora. Nos minutos finais da primeira etapa, os donos da casa trocaram passes, controlando a partida.

Segundo tempo

Em busca do empate, logo no primeiro minuto, a Locomotiva chegou com Arthur Henrique, que cabeceou. A bola passou raspando na trave. Já aos nove Rogério arriscou o chute e o goleiro do Santos fez a defesa. Ainda no ataque, aos 14, Rogério tocou para Everton, que bateu para fora. Na sequência, aos 18, o Peixe tentou com Arthur Gomes, que avançou, mas mandou longe do gol.

Aos 20, a Ferroviária empatou com Felipe Marques. Renato Cajá recebeu o passe e deixou para o atacante, que balançou as redes. E aos 31 tentaram a virada, com Anderson Rosa. Mas o meia perdeu a bola para Sabino. Já aos 38 foi a ver de Rogério chutar. A bola encobriu o goleiro Vladimir, mas foi para fora. A última oportunidade da partida foi para o Santos. No entanto, o chute de Lucas Lourenço foi para fora.

E agora?

Com o resultado, o Santos chegou aos dois pontos, com dois empates, e é o segundo colocado do Grupo D. Já a Ferroviária ocupa a mesma posição no Grupo B, com quatro pontos.

O próximo compromisso do Peixe é o clássico com o São Paulo, no sábado (6). O duelo será no Morumbi, às 19h. Já a Locomotiva recebe o Botafogo-SP na segunda-feira (8), na Fonte Luminosa, às 20h. Os confrontos são válidos pela terceira rodada do Paulistão.