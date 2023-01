Felipe Augusto marca duas vezes e Corinthians bate Fast de virada na Copinha

Na noite desta sexta-feira (06), o Corinthians enfrentou o Fast pela segunda rodada da Copinha. O Fast saiu na frente com Claudio Roberto , mas o Corinthians virou o jogo com gols de Higor e do centroavante Felipe Augusto , que entrou na segunda etapa e marcou duas vezes decretando o 3 a 1 para o alvinegro.

zebra e erro

Logo no primeiro minuto de jogo, o goleiro Neneca falhou em saída do gol e deixou a bola passar, mas a zaga do Fast afastou salvando o time de tomar o primeiro gol. Desfalcado de seus dois principais jogadores Guilherme Biro e Pedro, ambos convocados pela Seleção Brasileira Sub-20 que disputa o Sul-americano da categoria, a equipe teve dificuldades para criar principalmente nos 10 primeiros minutos de jogo.

Aos 11 em falha individual do goleiro Kauê, o Fast abriu o placar em cruzamento de Periquito para Claudio Alberto de cabeça mandar fraco, mas o goleiro alvinegro acabou aceitando e a zebra começava a passear na Arena Fonte Luminosa.

Com 23, o Timão teve falta perigosa e Matheus Araújo bateu muito bem quase marcando um golaço, mas o goleiro adversário se esticou inteiro e conseguiu fazer a defesa impedindo o empate. A blitz corintiana seguia forte, quando em mais uma chegada pela esquerda a equipe comandada por Danilo fez jogada de cruzamento para o centroavante Arthur Sousa, que subiu mais alto que todo mundo mas mandou a esquerda do gol.

O lateral Caipira fez grande jogada individual e cruzou rasteiro para Matheus Araújo finalizar, mas o meia que vinha fazendo grande partida acabou mandando por cima do gol. Aos 37, houve lance polêmico de arbitragem, quando o atacante Wesley invadiu a área e foi derrubado em cima da linha que demarca o campo, mas o árbitro da partida errou e marcou falta fora da área prejudicando a equipe do Corinthians.

Zebra nada, é virada!

No início da segunda etapa, Kayky finalizou bem de fora da área, mas novamente Neneca brilhou e fez uma ótima defesa mandando para escanteio. Mais uma vez o goleiro do Fast foi exigido em cobrança de falta do zagueiro Murilo que mandou pancada rasteira forçando o arqueiro a dar rebote, mas o ataque corinthiano não aproveitou.

Murilo novamente teve a chance de empatar para o Corinthians ao receber cruzamento sozinho dentro da pequena área, mas o zagueiro acabou tentando finalizar de primeira e mandou por cima do gol. Aos 32 minutos, Higor, que tinha acabado de entrar, deu seu primeiro toque na bola, dando belo tapa na saída do goleiro e conseguiu o empate para o alvinegro. Vale ressaltar o passe do meia Breno Bidon no lance.

Após um lance digno de pelada do atleta Cordeiro, do Fast, a bola sobrou para o artilheiro Felipe Augusto, aos 35 minutos da segunda etapa, virar para o alvinegro fazendo jus ao que o time vinha jogando.

Aos 43, ainda houve tempo para o atacante Felipe Augusto fazer jus ao seu apelido de "Gelado" sendo frio na frente do gol. Ele finalizou cruzado para marcar o terceiro do time comandado por Danilo, dando números finais ao jogo e se tornando o artilheiro do time na competição com dois gols marcados.

Pelo Outro jogo do Grupo

O Zumbi de maneira emocionante bateu a Ferroviária com gol de Kauê.

Classificação

Com a vitória, o Corinthians chegou aos seis pontos conquistados em duas partidas e praticamente garantiu a classificação, enquanto no restante do grupo o Zumbi e a Ferroviária estão com três pontos cada e disputam a segunda vaga do grupo, já que a primeira colocação está praticamente assegurada para o time do Parque São Jorge por conta do saldo de gols.