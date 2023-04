São Paulo divulga lista de inscritos para disputa da Copa Sul-Americana

Finalista da última edição da Copa Sul-Americana, o São Paulo Futebol Clube divulgou, na tarde desta terça-feira (04), sua lista de atletas inscritos para a disputa da competição.

Além dos jogadores do elenco principal, a lista, que conta com 48 nomes, tem dez atletas que atualmente estão no Sub-20, entre eles o senegalês Iba Ly e o ganês King Faisal. As inscrições também contam com onze estrangeiros, incluindo Michel Araújo, novo reforço do clube, que usará a camisa 15.

Também existem polêmicas na relação. O atacante Pedrinho, acusado de agredir sua ex-namorada, Amanda Nunes, está inscrito na competição e deve viajar com o time para Buenos Aires nesta quarta-feira (05), para a estreia da equipe de Rogério Ceni na competição.

CONFIRA A LISTA DE INSCRITOS DO SÃO PAULO:

1 Felipe Alves

23 Rafael

50 Young

93 Jandrei

2 Igor Vinicius

3 Ferraresi

4 Diego Costa

5 Arboleda

6 Welington

13 Rafinha

17 Orejuela

28 Alan Franco

30 Moreira

34 Raí Ramos

35 Beraldo

36 Patryck

43 João Douglas

44 Matheus Belem

45 Nathan

8 Luan

11 Rodrigo Nestor

14 Giuliano Galoppo

15 Michel Araújo

18 Rodriguinho

20 Gabriel Neves

21 Jhegson Méndez

27 Wellington Rato

29 Pablo Maia

37 Talles Costa

46 Felipe Negrucci

47 Pedrinho Villhena

7 Alisson

9 Jonathan Calleri

10 Luciano

12 Pedrinho

22 David

25 Talles Wander

26 King Faisal

31 Juan

32 Marcos Paulo

33 Caio Matheus

38 Caio Paulista

39 Newertton

40 Gabriel Maioli

41 Iba Ly

42 Kaiky

48 Azeez Balogun

49 Erison

Vice-campeão em 2022 e campeão em 2012, o São Paulo estreia nesta quinta-feira (06) na Copa Sul-Americana, em duelo contra o Tigre, da Argentina, que foi adversário do Tricolor na decisão que culminou com o título inédito há 11 anos atrás.