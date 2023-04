Atlético-GO vence Goiás nas penalidades e é bicampeão do Campeonato Goiano

Em uma partida bastante aberta e com muita emoção, sendo essa a melhor final dos últimos anos, a equipe do Atlético Goianiense é bicampeã goiana ao bater o Goiás nos pênaltis e garante seu 17.º título estadual, após perder por 3 a 1 no tempo regulamentar normal na tarde do último domingo (9), na Serrinha.

Derrota impactante de virada nos 90 minutos

Sendo o primeiro tempo bastante equilibrado, com poucas finalizações, mas muito contato e jogado intensamente, o Atlético não se acomodou por ter entrado em campo com uma vantagem de dois gols para ser campeão goiano e foi para cima. Em um contra-ataque mortal, Coutinho vai até a linha do fundo, cruza para Luiz Fernando , que chuta no canto do goleiro Tadeu e abre o placar na Serrinha, deixando a equipe Rubro-Negra mais perto do título.



Em reação ao primeiro gol da equipe adversária, Apodi aos 33 minutos chuta de longe e quase surpreende Ronaldo, que salta para defender, tirando o empate do Goiás no jogo. Logo após, aos 37 minutos, Sander cruza pela esquerda, Alesson consegue subir mais alto que a zaga rubro-negra e em cabeceio certeiro deixa tudo igual no placar. Já no final da partida, aos 52 minutos, Fellipe Bastos é expulso ao receber o segundo cartão amarelo em falta dura, deixando a equipe do Atlético Goianiense com uma boa vantagem ao ir para o vestiário.



Logo no começo do segundo tempo, o defensor faz falta sobre Nicolas, dentro da área e é marcado o pênalti. Na batida, Vinícius cobra o pênalti rasteiro no canto esquerdo. O goleiro Ronaldo salta, mas não consegue alcançar a bola, e esse sendo o gol que colocava pela primeira vez o Goiás na frente do placar na grande decisão da competição. Desde o retorno do jogo, ficou claro que a equipe mandante veio melhor e com uma força de vontade impressionante, levantando toda a sua torcida que já não tinha arredado o pé da arquibancada e cantava com uma força gigante, mesmo com a chuva que tinha caído no primeiro tempo da partida.



Resultado esse que começou a dar certo após a expulsão do volante Rhaldney, do Atlético Goianiense, por ter levado o segundo cartão no jogo. Notando que o Goiás vinha melhor e com a expulsão do time adversário, Guto Ferreira mexeu no time, deixando-o mais ofensivo para tentar fazer o terceiro gol e assim levar a partida para os pênaltis. Mudanças essas que fizeram efeito e aos 50 minutos, já no final do jogo, Júlian Palacios faz o terceiro gol do Goiás, deixando o placar final agregado e indo para as penalidades, tendo a sua torcida a favor na decisão final. Em cobranças de pênaltis após a expulsão do volante Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, a equipe rubro-negra é bicampeã estadual ao bater o Goiás por 5 a 4 e conquistar seu décimo sétimo título, sendo esse o segundo título seguido.



Um lance que chamou bastante a atenção, foi que na última cobrança do Goiás, foi necessário chamar o VAR para verificar se Vitor Hugo havia tocado duas vezes na bola, o que foi confirmado e anulado o gol. Logo após, sacramentando a vitória do Dragão. Apesar da derrota, a torcida do Goiás aplaudiu o esforço e a garra da equipe até o último minuto. A final ficará marcada por muitos anos nos corações das torcidas rubro-negra e esmeraldina.

Próximos Jogos

A equipe do Atlético Goianiense faz a sua estreia na Série B, em partida fora de casa, contra a equipe do Sampaio Corrêa, no Castelão de São Luiz, no próximo domingo. Já a equipe do Goiás, também joga fora de casa, contra a equipe do Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, no sábado, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.